Гости остались голодными: кто покинул «Адскую кухню»

Алекс Якутов попрощался навсегда с двумя поварами

На восьмой ужин в телересторан «Адской кухни» (Новый канал) пришел особый гость – собака Анфиса. Это домашний любимец Адского Шефа Алекса Якутова. Повара должны были приготовить для нее три праздничных блюда.

– У Анфисы был день рождения, – говорит Алекс. – Я очень хотел, чтобы она ярко отпраздновала свои пять лет. С хорошими впечатлениями и отличным вкусом блюд от поваров «красной» и «синей» команд (улыбается).

У собаки – праздник, а для поваров – это шанс доказать, что они разбираются в ресторанных трендах. Из первых двух блюд Анфисе понравились то, что приготовили «красные». Кроме еды для собаки повара должны были выдавать блюда и гостям.

– «Синяя» кухня не справлялась с заказами, – говорит Шеф. – Они полностью завалили десерты. Впоследствии я поставил на стоп и другие блюда.

Похоже, повара испытывали Шефа на терпеливость. Ведь и в команде «красных» он поставил одно блюдо на стоп. А потом и вообще закрыл обе кухни. Настроение у многих гостей было испорчено, ведь они остались голодными.

– Я предупреждал поваров, что буду спрашивать с них серьезнее и жестче, – говорил разъяренный Алекс. – Они должны развиваться, а по факту – деградируют. На этой неделе в номинацию попали Сергей Симонович, Карина Миргород, Яна Беденко и Катя Лаврененко. И я полностью согласен с этими кандидатурами. Сергей не вырос, а упал вниз. Карина не развивалась, потому что ее интересовали только романтические отношения.

На восьмой неделе, по решению Алекса Якутова, «Адскую кухню» покинули Сергей Симонович и Карина Миргород.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале

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