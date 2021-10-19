Выходные в октябре 2021: сколько будем отдыхать?
Октябрь 2021 порадует украинский дополнительными выходными! Давно хотели отдохнуть, но два дня хватало только на то, чтобы построить домашние дела и разобраться с маленькими поручениями? Тогда лови длинные выходные в октябре 2021 года.
Дополнительный выходной в октябре 2021 украинцы получили из-за государственный праздник — День защитника Украины. Ежегодно его отмечают 14 октября во День украинского казачества. Поскольку в октябре 2021 праздник выпадает на четверг, его сделают выходным. Чтобы не прерывать отдых, власти решили сделать выходным и следующий день — пятницу, 15 октября. Таким образом в октябре 2021 украинцы будут длинные выходные — 14, 15, 16, и 17 октября. Однако пятницу 15 октября потом придется отработать в субботу 23 октября. Таким образом в октябре украинцы будут иметь всего 11 выходных — 2 и 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 и 31числа.
Кроме этого, в октябре 2021 можно будет отметить и праздники, через которые не запланированы дополнительные выходные. Их перечень предоставляем ниже.
Календарь праздничных дней октября
1 октября — Международный День музыки, Международный день пожилых людей.
3 октября — День работника образования (День учителя), создание Всемирной федерации профсоюзов.
4 октября — Международный День врача (первый понедельник октября), Всемирный День архитектора.
8 октября — День юриста Украины.
9 октября — День риэлтора, Всемирный день почты.
10 октября — День работников стандартизации и метрологии, День художника (второе воскресенье октября), День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы (второе воскресенье октября).
12 октября — День кадрового работника.
14 октября — День украинского казачества, День защитника Украины.
16 октября — Всемирный день анестезиолога День работника целлюлозно-бумажной промышленности (третья суббота октября).
17 октября — День работника пищевой промышленности (третье воскресенье октября).
19 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.
23 октября — День работника рекламы.
24 октября — День Организации Объединенных Наций.
25 октября — День маркетолога.
28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
29 октября — День работников службы вневедомственной охраны.
31 октября — Международный день Черного моря, День автомобилиста (последнее воскресенье октября).
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