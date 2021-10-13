«Там очень много отчаявшихся людей»: психолог Наталья Ежова – о том, можно ли смотреть «Игру в кальмара» детям

Психолог и ведущая реалити «Эксы» на Новом канале рассказала о своих впечатлениях от популярного сериала «Игра в кальмара»

По словам Натальи, ей стало очень интересно посмотреть этот сериал, ведь она видела, что в соцсетях все его обсуждают. Поэтому психолог приготовила ужин, выключила свет и села смотреть сериал с мужем в ожидании приятных эмоций. Но уже во время первой серии стало понятно, что это совсем не то, чего ожидала ведущая Нового канала.

— Я ожидала, что это будет какая-то романтика, любовь, детектив. Но когда увидела, что там так много крови, отчаявшихся людей, которые ради денег готовы пожертвовать своей жизнью и использовать свой «последний шанс» выжить, меня это все очень впечатлило. Поэтому я посмотрела только первую серию и больше не стала устраивать такие романтические вечера с мужем, – поделилась Наталья Ежова.

Если уж психолог не смогла посмотреть больше одной серии, то что говорить о детях и подростках. Кстати, им Наталья тоже рекомендует воздержаться от просмотра.

– Там описана такая ситуация: если ты в долгах и потерял надежду на лучшую жизнь, то просто идти играть и отдавай свою жизнь. Словно подают детям такой же пример и программируют их на подобные действия. На самом деле, это не так, вариантов выхода множество, и не стоит учить детей такому, как в сериале. К тому же, в «Игре в кальмара» действительно очень много крови, и может отразиться на чувствительных, уязвимых людях. И потом проявляться в панике, тревоге, ночных кошмарах, – рассказывает психолог.

Но, конечно, если вам или вашим детям очень хочется посмотреть этот трендовый сериал, Наталья предлагает прибегнуть к одной хитрости.

– Можете сделать, как моя младшая дочь Кира. Посмотреть сначала, как снимали сериал, увидеть, что кровь и убийства не настоящие. Обрасти, скажем так, психологической броней, а потом уже смотреть его без воздействия на психику, – советует Наталья Ежова.

Добавим, что некоторые страны обеспокоены популярностью сериала. Например, в британских школах детям на переменах запрещают воспроизводить игры из «Игры в кальмара». Дошло до того, что администрация разослала родителям письма, в которых предупреждает о санкциях в отношении школьников, которые смотрели трендовый сериал. Причиной стало то, что, например, в Илфордской школе дети начали «стрелять» в проигравших в играх на детской площадке.

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