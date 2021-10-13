Мамо, там нікого не вбили: враження про Гра в кальмара від доньок Олександра Педана та Наталі Єжової

«Игра в кальмара» – сериал, который сейчас смотрят почти все. Особенно это касается подростков и детей, ведь кинокартину обсуждают в школах, университетах и соцсетях. Новый канал поинтересовался у звездных детей их впечатлением от сериала.

Например, ведущая и психолог Нового канала Наталья Ежова не рекомендовала своим дочерям смотреть этот сериал, ведь там много крови, жестокости и неправильные жизненные уроки. Однако младшая дочь Кира (9 лет) знала, с какой стороны подойти к делу.

– Она расшифровывает все фильмы ужасов, то есть смотрит, как это все снимали. Поэтому Кира сначала сразу же пересмотрела трейлер, как создавали «Игру в кальмара», и увидела, что там подушечки с краской зашивают под одежду, и когда в героев стреляют, то подушечки рвутся. И она мне говорит: «Мама, там никого не убили, не волнуйся, это не кровь». То есть получается, это какая-то ее психологическая защита – смотрит фильм, но думает, что это просто съемки. Моя дочь (смеется), – рассказала Наталья Ежова.

А вот ее старшая дочь Карина (11 лет) сериал смотреть не стала. Девочке хватило и многих видео в TikTok, которые и так подробно описывают события в ленте.

Дочь Александра Педана Лера сделала иначе. Девушка посмотрела сериал сразу, как только увидела информацию о нем в соцсетях, она не стала ждать отзывы друзей.

– Одновременно со мной «Игру в кальмара» посмотрели и мои друзья, знакомые. Сериал стал одной из главных тем в школе, на курсах. К тому же, его сейчас активно обсуждают в соцсетях, поэтому можно быть в тренде всяких фишек. Если честно, я посмотрела, потому что сериал популярен, его смотрят все. Он мне понравился своим сюжетом и актерским составом, – рассказала Лера Педан.

Можно сделать для себя вывод, что сериал «Игра в кальмара» стал таким популярным из-за массовости. Ведь если что-то трендовое посмотрел твой друг, и ты посмотришь, чтобы быть «в теме» и не отставать от друзей.

А вот можно ли смотреть сериал «Игра в кальмара» детям и подросткам? Читай мнение психолога Натальи Ежовой.

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