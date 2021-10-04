Известная украинская актриса нашла молодого бойфренда и помолодела на 14 лет

Пару заметили на съемочной площадке сериала Нового канала

Новый канал и Art Forms Production снимают новый сериал под рабочим названием «Юная». В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать жизнь с чистого листа, но ей мешает возраст.

Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не оставил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший супруг спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства вынуждают Ольгу вернуться к работе, которую она давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за ровесницу. Тогда героиня решает переписать биографию, «сбросив» 14 лет, и начать новую, юную жизнь.

– Когда увидела сценарий, поняла, что этот сериал обо мне, – рассказывает актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова, которая играет 40-летнюю героиню. – Недавно знакомый парень спросил, сколько мне лет. Ответила, что 38. Он обалдел, что такая взрослая и так молодо выгляжу. А я ему говорю: «Знаешь, зачем дана своим подругам? Чтобы они не боялись взрослеть». У меня много друзей, которые младше лет на 10. Но у нас с героиней есть некоторые отличия. Киношная Ольга испытывает неудобства, потому что ощущает разницу в возрасте. А я нет.

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Благодаря новой биографии Ольге удается получить желаемую работу. Теперь ей придется адаптироваться в юном возрасте, на новом рабочем месте и не забыть о своей реальной жизни 40-летней женщины. А также постараться не потерять голову в отношениях с молодым кавалером Дмитрием, которого играет Дмитрий Архипов.

– Мне близка история персонажа, впрочем, как и тема эйджизма, которую поднимает сериал, – рассказывает актер. – Мой папа – очень хороший специалист, но из-за возраста его не берут на работу. И для меня это непонятно. Ведь если ты профессионал, какая разница, сколько тебе лет.

Также в сериале играют: Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицький, Юлия Шугар, Валентин Томусяк.

В 2022 году зрители Нового канала смогут насладиться историей о второй юности и о любви, которой воистину все возрасты покорны.