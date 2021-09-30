Выходные в октябре 2021: сколько будем отдыхать?

Октябрь 2021 порадует украинский дополнительными выходными! Давно хотели отдохнуть, но два дня хватало только на то, чтобы построить домашние дела и разобраться с маленькими поручениями? Тогда лови длинные выходные в октябре 2021 года.

Дополнительный выходной в октябре 2021 украинцы получили из-за государственный праздник — День защитника Украины. Ежегодно его отмечают 14 октября во День украинского казачества. Поскольку в октябре 2021 праздник выпадает на четверг, его сделают выходным. Чтобы не прерывать отдых, власти решили сделать выходным и следующий день — пятницу, 15 октября. Таким образом в октябре 2021 украинцы будут длинные выходные — 14, 15, 16, и 17 октября. Однако пятницу 15 октября потом придется отработать в субботу 23 октября. Таким образом в октябре украинцы будут иметь всего 11 выходных — 2 и 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30 и 31числа.

Кроме этого, в октябре 2021 можно будет отметить и праздники, через которые не запланированы дополнительные выходные. Их перечень предоставляем ниже.

Календарь праздничных дней октября

1 октября — Международный День музыки, Международный день пожилых людей.

3 октября — День работника образования (День учителя), создание Всемирной федерации профсоюзов.

4 октября — Международный День врача (первый понедельник октября), Всемирный День архитектора.

8 октября — День юриста Украины.

9 октября — День риэлтора, Всемирный день почты.

10 октября — День работников стандартизации и метрологии, День художника (второе воскресенье октября), День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы (второе воскресенье октября).

12 октября — День кадрового работника.

14 октября — День украинского казачества, День защитника Украины.

16 октября — Всемирный день анестезиолога День работника целлюлозно-бумажной промышленности (третья суббота октября).

17 октября — День работника пищевой промышленности (третье воскресенье октября).

19 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы.

23 октября — День работника рекламы.

24 октября — День Организации Объединенных Наций.

25 октября — День маркетолога.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

29 октября — День работников службы вневедомственной охраны.

31 октября — Международный день Черного моря, День автомобилиста (последнее воскресенье октября).

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