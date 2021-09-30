«Стоп-Земля»: для съемок фильма в Украине создали уникальную актерскую лабораторию

Режиссер Екатерина Горностай сняла в своей ленте непрофессиональных актеров-подростков. Чтобы они научились свободно импровизировать на украинском языке и стали целостным актерским коллективом, она организовала для них специальное обучение

«Стоп-Земля» – фильм режиссера Екатерины Горностай о подростковой влюбленности и дружбе, моментах взросления и принятия себя. Главные роли в нем сыграли непрофессиональные актеры-подростки, которые два месяца учились в уникальной лаборатории.

Украинский фильм «Стоп-Земля» получил гран-при на Одесском кинофестивале

– Мы искали молодых актеров среди киевской молодежи, которая, во-первых, в большинстве случаев не имеет актерского опыта, во-вторых, в основной массе в быту не пользуется украинским языком. Лаборатория имела целью убить двух зайцев – чтобы ее участники привыкли к импровизированию на украинском и стали целостным актерским коллективом (мы искали для фильма «свой» класс – до лаборатории почти никто из актеров не был знаком), – рассказала Екатерина Новому каналу, который стал партнером фильма. – Научить быть актером или актрисой мы не стремились, потому что это задача не одного года обучения. Мы хотели заразить ребят нашими киношными вкусами и вместе с ними разработать стиль существования в кадре, который бы подходил нашему замыслу – фактически мы с ними создали маленький документальный театр, а их превратили в идеальную труппу. Самым большим вызовом для нас было то, что мы создавали такую модель впервые.

Организовать лабораторию помог грант Украинского культурного фонда, благодаря этому обучение было бесплатным. Среди тренеров – Вероника Костевич, которая преподавала ритм и танец, Анна Охримчук, которая провела цикл занятий по голосу, Саша Индик, которая проводила тренинги по актерскому мастерству. А также сама Екатерина Горностай и режиссер монтажа Никон Романченко, которые разбирали с будущими актерами понятие режиссуры и ставили с ними этюды.

– В лаборатории речь шла не об информации, скорее, о приобретении опыта совместного творения, освобождении от опасений, что кто-то наблюдает за тобой, и задней мысли о том, как ты выглядишь. Самой большой нашей задачей было научиться импровизировать, – отметила режиссер. – Но давали еще много полезного, что пригодится не только на актерском пути, но и просто в жизни. Как, например, умение воспринимать свою жизнь, как произведение искусства с определенной драматургией – это уменьшает напряжение и помогает справляться с трудностями. Думаю, если бы не лаборатория, фильм не вышел бы вообще. Ведь такая драматургически простая история не удалась бы без реалистического существования актера в кадре. Современное поколение очень чувствует фальшь и неискренность. В этом я их понимаю и поддерживаю.

На основе приобретенного опыта Екатерина хочет создать киношколу, в которой бы учились не только дети.

– На первых порах в ней бы не было распределения по специальностям. И уже после первой курсовой работы (документального фильма) каждый студент мог бы выбрать специализацию. Кто-то бы остался в режиссуре для дипломной работы, кто-то пошел бы на актерское, кто-то почувствовал себя сценаристом и остался там, – рассказала Горностай. – На самом деле в обучении разделение очень условно. И важнее нечто другое – взгляд на мир, который с помощью режиссуры, актерства или драматургии ты будешь транслировать в своем произведении. Именно формирование этого взгляда и есть основная задача подобной школы.

К слову, лента уже получила престижные награды – «Хрустального медведя» от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале, главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при, «Золотого Дюка» и победу в номинации «Лучшая актерская работа» на ОМКФ-2021. Кроме того, «Стоп-Земля» стал лидером по количеству номинаций на национальную премию кинокритиков «Кіноколо» – победители будут объявлены 21 октября. Все желающие смогут увидеть фильм с 4 ноября – он выйдет в ограниченный кинопрокат. Информационный партнер картины – Новый канал.