Фото самых ярких и сложных косплеев на Comic Con Ukraine 2021: Ґеральт из Ривии, Хищник и другие (ФОТО)

В начале сентября все украинские гики собрались на главном празднике поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Бесспорно, одной из главных частей фестиваля стало масштабное косплей-соревнование в трех категориях: одиночное, парное и групповое дефиле. В каких героев перевоплотились победители и участники, рассказываем в этой статье.

Гран-При Comic Con Ukraine

Гран-При Comic Con Ukraine 2021 в номинации «Косплей-шоу» получила пара artgorn0.0 и wolfncatcosplay, безупречно перевоплотившись в героев легендарной видеоигры The Witcher — Геральта из Ривии и Цири.

— Спасибо Comic Con Ukraine за возможность показать наши труды, волонтерам — за помощь и охрану, а судьям — за то, что по достоинству оценили пот, силы и мощь, которые мы пытались вложить в образы! Это самая высокая награда, честь и удовольствие победить на огромном фестивале Украины! Безумная благодарность всем, кто топил за нас — все эти крики во время выступления, все теплые сообщения и похвалы. Чувствовать такую ​​отдачу — как победить 2 раза! Спасибо!, — поделились впечатлениями косплееры в социальных сетях.

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Одиночное косплей-дефиле

Первое место в одиночном дефиле получил robiko_show, который примерил на себя образ главного героя серии фантастических фильмов «Хищник» — собственно, самого воина-пришельца Хищника.

«Спасибо за то, что оценили мой труд! Очень приятно, когда судьи фестиваля хорошо разбираются в этом деле и понимают, сколько кропотливого труда стоит за красивой картинкой костюма! Еще раз спасибо!», — описал свои впечатления победитель в Instagram.

Второе место в этой же номинации завоевала мастерица по производству кукол mama_lena_kolibri. Она пришла на Comic Con Ukraine 2021 вместе с сыном и воплотила на шоу образ пандаренки из культовой видеоигры World of Warcraft: Mists of Pandaria.

«Мы очень рады и очень устали. Пока нет сил на много больших постов с кучами фоток. Огромное спасибо всем, кто помогал. Отдельный респект команде фестиваля», — озвучила свои мысли после фестиваля косплеерка.

nelly_laufeyson, которая перевоплотилась в героиню легендарной игровой франшизы о вампирах Castlevania, заняла на фестивале третье место.

Парное косплей-дефиле

Пальму первенства в парном косплей-дефиле получили der_siebte_himmel и cheshire_13_cat. Они перевоплотились в персонажей книги известного японского иллюстратора Sakizo Alice’s World.

«Спасибо за замечательные два дня фестиваля. К сожалению, видела мало, но впечатлений мне лично хватит на год вперед», — поделилась в соцсетях cheshire_13_cat.

На втором месте — okami_tenno и foxy_nikss, которые показали феерические образы героев видеоигры Revelation Online.

«В этом году Comic Con Ukraine был очень особенным — первая принятая заявка, первое выступление на сцене, первая победа», — рассказала в соцсетях okami_tenno.

На третьем — saiwestwood и makmaku. Они перевоплотились на сцене фестиваля в героев одной из самых популярных сегодня видеоигр Genshin Impact Сяо и Ху Тао.

Групповое косплей-дефиле

Лидерами в групповом косплей-дефиле стали ironic_blue. Они показали персонажей мультсериала Avatar: The Last Airbender. Второе место заняли _moincosplay_, liora_bastet, _helg_eiyny_, satoricoser, just_sad_cookie_, bratets_volk, nior_dewart, navernoe.rin, aveanemia и hebi_so. Они примерили на себя образы из манги Tokyo Revengers про Такемити, который решает изменить будущее своих близких. Третье — max._.malik, nic.rathven и _teo_braun_, перевоплотившиеся в персонажей Freak Show.

Кроме призеров соревнования, на территории Арт-Завода «Платформа» можно было увидеть множество ярких зрелищных косплеев. Среди них:

супружеская пара Liorra, Matagot , которая пришла в образах Ирис и Ольгерда фон Эверек из дополнения «Каменные сердца» игры The Witcher 3: Hearts of Stone;

Ken Denton , который превратился в робота по имени Chappie;

Oswldness , который стал Карлом Гейзенбергом из видеоигры Resident Evil Village;

marceline_makeup_queen , которая перевоплотилась в королеву вампиров Марселин из мультипликационного сериала «Время приключений», и многие другие.

Уверены, что на Comic Con Ukraine 2022 мы увидим еще больше невероятных детализированных косплеев. Что же, ждем с нетерпением!

Фото: Кирилл Емцов, Ольга Терских,