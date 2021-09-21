Новый канал покажет сериал о баскетболистах

С одной стороны, драматическая история мужчины среднего возраста, а с другой – легкая молодежная комедия. Девичья баскетбольная команда из провинции и строгий тренер из Суперлиги. А еще – любовь, разочарования, схватки и соревнования… По заказу Нового канала SPACE Production снимает сериал «Дримтим».

В основе сюжета комедийного сериала «Дримтим» – история о главном тренере столичного мужского баскетбольного клуба, который теряет работу из-за своего скандального характера и пренебрежительного отношения к женщинам. Вернувшись в родной городок Зорин, по настоянию матери, он начинает тренировать там студенческую женскую команду.

– Этим летом мы расширили наше сотрудничество с холдингом StarLightMedia – начали разрабатывать первый сериал для Нового канала, – говорит Дарья Легони-Фиалко, генеральный продюсер и основательница SPACE Production. – Комедия «Дримтим» идеально подойдет аудитории канала, ведь это история о студенческих годах: о первых победах в учебе, спорте, о первых поражения, серьезной любви и разочаровании. Команда сериала приложила максимум усилий, чтобы рассказать зрителю о серьезных вещах с юмором.

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Название сериала, кстати, – не просто яркое модное слово. В нем скрыт интересный факт!

– А знаете, что такое «Дримтим»? Так называли баскетбольную сборную США на Олимпийских играх 1992 года, – рассказывает генеральный продюсер кино-сериального департамента Нового канала Саша Ткаченко. – По мнению журналистов и любителей баскетбола, эта команда была лучшей в истории игры. Мне кажется, что название «Дримтим», учитывая актерский состав и историю, отлично подходит для нашего сериала.

Центральную фигуру сериала, супертренера, который переживает переломный момент, сыграет актер Михаил Кукуюк. В его партнера, молодого тренера из провинциального городка, перевоплотится Григорий Бакланов. Их красавицами-партнершами станут Дарья Петрожицкая, Анастасия Иванюк, Мария Стопник, Валерия Товстолес, Мария Моторная, Марина Веремийчук, Валерия Фокина и другие.

– Съемки только начались, и у меня есть определенное волнение, буду ли соответствовать идеалу, который сложился с детства – модели модной игры, – делится актер Михаил Кукуюк. – Хотя, признаюсь, в баскетболе я не новичок. Учился когда-то в английской школе с акцентом на баскетбол, а не футбол, как было повсюду.

На этапе подготовки к съемкам актеров тренировал столичный клуб «Київ-Баскет».

– Почти все актеры впервые взяли в руки мяч на спортивной репетиции перед съемками, – говорит режиссер-постановщик сериала Аркадий Непиталюк. – Но после тренировок с профессионалами некоторые девушки спокойно забрасывают трехочковые. Вполне вероятно, что на съемках актрисы будут играть сами, без дублеров, ведь продолжают ежедневно заниматься с профессиональными баскетболистами.

Комедийный сериал «Дримтим» ждите в эфире Нового канала в 2022 году.