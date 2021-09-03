«Адская кухня» – на трех площадках: Смотрите премьеру реалити в прямом эфире и общайтесь со звездами

6 сентября на Новом канале стартует самое громкое профессиональное кулинарное реалити «Адская кухня». И чтобы каждый зритель смог познакомиться с проектом на удобной ему площадке, Новый канал проведет онлайн-трансляцию премьерного выпуска на официальном YouTube-канале и на Facebook.

Зрители Нового канала смогут посмотреть премьеру вместе с Шефом «Адской кухни» Алексом Якутовым, ведущим проекта Сергеем Середой, а также звездными гостями – фешн-фотографом Соней Плакидюк и ведущим пост-шоу «Предметка» Сергеем Никитюком! Специально для этого все они соберутся в студии Нового канала, и все это будет транслироваться в прямом эфире вместе с показом первого выпуска кулинарного реалити. Трансляция начнется за 10 минут до эфира, в 18:50.

В прямом эфире на YouTube Нового канала гости студии обсудят закулисье, первый выпуск «Адской кухни», расскажут о сложностях и интересных моментах с площадок разных реалити, ответят в реальном времени на вопросы из чата трансляции, а также разыграют приятные призы среди самых внимательных зрителей ТВ-эфира Нового канала!

– Для нас очень важно, чтобы зритель Нового канала мог знакомиться с главным проектом осени на любой удобной для него площадке! Поэтому премьеру «Адской кухни» можно посмотреть одновременно и в эфире Нового, и на YouTube, и в Facebook, – рассказывает о трансляции руководитель отдела контент-маркетинга Оксана Касаткина. – Для Нового канала проводить трансляции на YouTube эфирных проектов вместе с прямыми включениями гостевой студии – это не новый опыт. Мы это периодически делаем в целях промо наших топовых проектов, например, так было с реалити «Топ-модель по-украински».

Во время первого выпуска «Адской кухни» зрители также смогут выиграть подарки от Нового канала. Для этого нужно будет внимательно смотреть выпуск «Адской кухни» в эфире Нового канала, отвечать на вопросы, которые будут появляться на экране, и под постами в социальных сетях писать свои ответы. Среди всех, кто даст правильные ответы, случайным способом будут разыграны призы, а результаты в каждом прямом включении будет сразу же объявлять ведущий Сергей Середа!

Не пропустите премьеру «Адской кухни» на Новом канале 6 сентября! Включайте прямую трансляцию на YouTube Нового канала в 18:50. А в 19:00 в эфире Нового канала смотрите первый выпуск «Адской кухни», задавайте накопившиеся вопросы в чате прямого эфира, выигрывайте призы – вечер понедельника обещает быть очень жарким!

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