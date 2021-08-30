Адский Шеф Алекс Якутов «прожарит» украинских селебритиз

30 августа Новый канал запускает на YouTube новый звездный кулинарный проект во главе с Адским Шефом. Первыми под горячую руку Алекса Якутова попадут Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Они продемонстрируют свои кулинарные таланты и попробуют выдержать адскую «прожарку» от Шефа.

В обычной ресторанной жизни Алекс Якутов проверяет профессиональные скилы поваров. А теперь его ждет другая кулинарная ревизия – во время готовки завтраков в YouTube-шоу Нового канала «Прожарено» он проверит поварские умения украинских звезд и поделится личными кулинарными лайфхаками. Пока Шеф будет готовить в две руки, гости попробуют приготовить то же блюдо в четыре. Каждый завтрак от Алекса Якутова хоть и будет выглядеть, как произведение кулинарного искусства, но приготовить его смогут даже те, кто никогда не увлекался кухней. Ведь кулинарную магию он будет творить из простых и доступных продуктов. И, главное, Шеф поделится со зрителями «фишками», способными превратить обычное блюдо в мишленовское! А первые, кто попробуют приготовить вкусный и сытный завтрак по рецепту Алекса Якутова – Соня Плакидюк и Сергей Никитюк.

– Мои коронные блюда – грибная юшка и борщ, – рассказывает Соня Плакидюк. – Борщ готовлю на меду. Все, кто его пробовал, сказали, что это страшный приворот. Обычно после него женихи тащат меня под венец (смеется).

Кстати, борщом может похвастаться и Сергей Никитюк. И не только этим блюдом.

– Я очень педантичен на кухне. Ненавижу, когда грязно. У меня все должно быть идеально чисто, – признается он. – Перед тем как начать готовить, выкладываю продукты и просчитываю, что за чем идет. А во время приготовления постоянно убираю.

Помогут ли эти умения звездной паре стать лучшими кулинарами «Прожарено» – узнаете сегодня. Ведь за работу на кухне каждая пара будет получать от строгого Шефа баллы.

И как бонус – после просмотра «Прожарено» каждый зритель узнает крутой рецепт завтрака, который сможет приготовить сам! Не только ведь овсянку есть по утрам! Следите за YouTube Нового канала 30 августа и не пропустите премьеру кулинарного шоу.

Уже 6 сентября в 19:00 состоится грандиозная премьера кулинарного реалити Нового канала «Адская кухня».