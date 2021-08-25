Спецвыпуск «Будиночок на щастя»: при чем здесь «сын полка» и будет ли 4 сезон сериала
24 августа на Новом канале вышел спецвыпуск «Домик на счастье» ко Дню Независимости Украины
Актеры перенеслись в 1996 год и не благодаря машине времени, а самогонному аппарата, на котором Вася (актер Назар Заднепровский) начал гнать бурбон из кукурузы! Привет карамельки петушки, телефонные будки, автоматы с водой и мода тех времен. Ностальгия и смех от того, что происходит в двух сериях, вам точно обеспечены.
А тем временем интересные события происходили и на бэкстейдже съемок сериала. Например, традицией уже стало то, что участие в съемках принимают не только актеры, и местные жители села Сеньковка.
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— У нас даже здесь есть «сын полка» Андрюха, был хелпером (помощником) на съемочной площадке. Он просто подошел еще, когда второй сезон снимали, и говорит: «Хочу у вас работать». И сейчас тоже подошел, что снова хочет стать частью команды, так как нужны деньги, — рассказал режиссер-постановщик сериала Сергей Атрощенко.
И, конечно, не можем оставить вас без приятных новостей — уже в сентябре начнутся съемки 4 сезона «Будиночок на щастя». Поэтому с нетерпением ждем этого момента!
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