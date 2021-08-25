Канье Уэст официально меняет имя

Звезда хочет сделать свое прозвище официальным именем

Американский рэпер Канье Уэст в очередной раз удивил поклонников неожиданным решением. Как сообщает издание Daily Mail, селебрити начал процесс изменения своего имени.

В свои 43 года артист устал от имени Канье Уэст. Поэтому рэпер подал документы в суд Калифорнии, чтобы официально сменить имя. Как указано в документах, теперь знаменитость хочет, чтобы заменить свое имя Канье Омари Вест на Ye. В графе причины рэпер указал «личные».

Стоит объяснить, что имя Ye не взялось ниоткуда. Артист уже несколько лет пользуется этим псевдонимом. Рэпер даже подписан так в Instagram. Да что говорить, когда и свой восьмой студийный альбом музыкант назвал Ye.

Фото: Getty Images

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