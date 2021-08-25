День Незалежності України в Греції: Алекс Якутов приготував борщ для дипломатів

По случаю 30-й годовщины независимости Украины Алекс Якутов устроил праздничный ужин с борщом в Греции

Шеф реалити «Адская кухня», которое уже в сентябре покажет Новый канал, сейчас с женой отдыхает в Греции. Но День Независимости Украины он не мог оставить без внимания, поэтому устроил ужин вместе с послом Украины в Греции — Сергеем Шутенко.

— Сергея я уже знал и до этого, поэтому написал ему, что сейчас отдыхаю в Греции и хочу устроить ужин для соотечественников, чтобы одной большой семьей отпраздновать такое ​​прекрасное событие. К тому же самому за рубежом праздновать не так комфортно. Но из-за карантинных ограничений в Греции, мы решили не устраивать большого праздника, а собрались у Сергея дома компанией из восьми человек, — рассказал «Адский Шеф» в эксклюзивном комментарии Новому каналу.

Блюдо для праздничного ужина выбрали единогласно — борщ с грибами и фасолью. Готовили Алекс и Сергей вместе, к ужину присоединился и консул Украины в Греции. Борщ получился великолепным!

В конце вечера вся компания поехала в центр города к театру, на который подсветили украинский флаг.

Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале