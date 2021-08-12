Программа Новый канал на неделю с 9 по 15 августа 2021

Программа Нового канала на неделю с 9 по 15 августа 2021 – уже на сайте! Скорее сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить любимые проекты и фильмы. А их, поверь, будет очень много! ТВ-программа на Новом канале на следующую неделю обещает больше десятка крутых фильмов и интересных захватывающих шоу с участием топовых звезд. Не пропусти!

Программа Нового канала на неделю с 9 по 15 августа 2021

Программа Нового канала на понедельник – 9 августа 2021

9:10 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

16:45 – телесериал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – комедийный сериал Нового канала. По сюжету, мечтатель-бизнесмен Макс (Константин Войтенко) вместе с женой, столичной фифой Машей (Галина Безрук), переехали из Киева в село Сеньковка. Макс купил страусиную ферму и занимается ее развитием. А Маша только и ждет повода вернуться в столицу. Молодой паре помогают соседи — Василий (Назар Заднепровский) и его жена Люба (Виталий Библив). Но добрыми делами вымощена дорога к форс-мажорам. Ведь на одни и те же ситуации селяне и горожане воспринимают по-разному. Это провоцирует кучу недоразумений, комических ситуаций и плотнее закручивает сюжет.

19:00 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

Программа Нового канала на вторник – 10 августа 2021

7:05 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарном шоу показана красота и разнообразие мира и дерзкие приключения ведущих за рубежом. Правила проекта остались неизменными: одному из ведущих придется прожить уикенд на 100 долларов, второму достается безлимитная золотая карточка. В начале путешествия они подбрасывают монетку, которая и решает их судьбу.

9:10 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

11:50 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

14:00 – фильм «Хан Соло»

«Хан Соло» – фильм, который расскажет историю жизни молодого Хана Сола и его возлюбленной — Киры. Они жили на планете Кореллия, где их судьба казалась бесперспективной. Но главному герою удается покинуть этот мир, дав напоследок Кире обещание обязательно за ней вернуться. Спустя определенное время Хан окажется в компании Тобиаса Беккета — разыскиваемого преступника, работающего на Драйдена Воса. Герою необходимо продемонстрировать всем, что он способен выполнять даже самые сложные поручения. Ведь только так Хан получит возможность, наконец, вернуться к любимой девушке.

Программа Нового канала на среду – 11 августа 2021

7:40 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарном шоу показана красота и разнообразие мира и дерзкие приключения ведущих за рубежом. Правила проекта остались неизменными: одному из ведущих придется прожить уикенд на 100 долларов, второму достается безлимитная золотая карточка. В начале путешествия они подбрасывают монетку, которая и решает их судьбу.

10:00 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

12:40 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

16:55 – телесериал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – комедийный сериал Нового канала. По сюжету, мечтатель-бизнесмен Макс (Константин Войтенко) вместе с женой, столичной фифой Машей (Галина Безрук), переехали из Киева в село Сеньковка. Макс купил страусиную ферму и занимается ее развитием. А Маша только и ждет повода вернуться в столицу. Молодой паре помогают соседи — Василий (Назар Заднепровский) и его жена Люба (Виталий Библив). Но добрыми делами вымощена дорога к форс-мажорам. Ведь на одни и те же ситуации селяне и горожане воспринимают по-разному. Это провоцирует кучу недоразумений, комических ситуаций и плотнее закручивает сюжет.

Программа Нового канала на четверг – 12 августа 2021

10:15 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

12:50 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

16:50 – телесериал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – комедийный сериал Нового канала. По сюжету, мечтатель-бизнесмен Макс (Константин Войтенко) вместе с женой, столичной фифой Машей (Галина Безрук), переехали из Киева в село Сеньковка. Макс купил страусиную ферму и занимается ее развитием. А Маша только и ждет повода вернуться в столицу. Молодой паре помогают соседи — Василий (Назар Заднепровский) и его жена Люба (Виталий Библив). Но добрыми делами вымощена дорога к форс-мажорам. Ведь на одни и те же ситуации селяне и горожане воспринимают по-разному. Это провоцирует кучу недоразумений, комических ситуаций и плотнее закручивает сюжет.

19:00 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

Программа Нового канала на пятницу – 13 августа 2021

7:25 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарном шоу показана красота и разнообразие мира и дерзкие приключения ведущих за рубежом. Правила проекта остались неизменными: одному из ведущих придется прожить уикенд на 100 долларов, второму достается безлимитная золотая карточка. В начале путешествия они подбрасывают монетку, которая и решает их судьбу.

9:50 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

Программа Нового канала на субботу – 14 августа 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»

«Орел&Решка. Земляне» – новый сезон легендарного проекта о путешествиях «Орел&Решка». За десять лет своего существования шоу показала зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

19:00 – фильм «Киллеры»

«Киллеры» — фильм, который рассказывает о Спенсере (Эштон Катчер), безжалостном наемном убийце и грозе международного терроризма. Он профессионально выполняет особо опасные задания и не знает жалости. Пока в курортном городке не встречает очаровательную Джен (Кэтрин Хайгл). Его жизнь кардинально меняется: он бросает работу и женится. Они — обычная американская пара. Но покой и беззаботная жизнь им может только сниться. За голову Спенсера обещано 20 миллионов, а жена узнает страшную тайну своего идеального мужа…

Программа Нового канала на воскресенье – 15 августа 2021

16:40 – фильм «Телохранитель киллера»

«Телохранитель киллера» — фильм, по сюжету которого самый популярный хранитель мира получает нового клиента. Этот мужчина должен свидетельствовать в Международном суде. Они должны отложить свои различия и работать вместе, чтобы сделать это на испытании вовремя.

23:05 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.