«Дети против звезд»: Tayanna каталась на сапборде, а Женя Кот решал примеры

Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. И так – в каждом выпуске. Кто кого? Новый канал начал съемки нового сезона шоу «Дети против звезд»

Уже третий год подряд селебритис вступают в равный бой с детьми. В этом году на съемках шоу Нового канала соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова в игре «Крокодил», отвечать на вопросы викторины, стоя на балансборде. А еще демонстрировать свой талант в индивидуальном батле, а в финале проходить полосу препятствий. Кто кого — рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула.

– Я вражений тим, які таланти та маленькі генії живуть поміж нас, – говорит ведущий. – Переконаний, що третій сезон шоу стане мотиваційним для наших юних глядачів. Щодо зірок, то мене дуже вразив Женя Кот. Знав його, як крутого танцюриста, але точно не здогадувався про його талант в царині ментальної арифметики. Tayanna дуже потішила. А батл Дмитра Танковича із юним даруванням на тракторах – це реально крута «заруба». Раджу усім дивитися цей сезон!

Зрители увидят еще больше уникальных умений селебритис. Уверяем, звезд в таких амплуа вы еще не видели! Актер сериала «Домик на счастье» Костя Войтенко покажет трюки паркура, ведущая «Факти. Спорт» на ICTV Александра Кучеренко продемонстрирует знания этимологии, а певица Tayanna будет на сапборде покорять Русановский канал.

— Мне очень нравятся водные виды спорта, — рассказывает Tayanna. — В прошлом году, кроме сапбординга, я попробовала вейкбординг и вейксерф. Неподалеку от моего дома есть небольшое озеро. Поэтому не теряю свободную минуту, а иду плавать на сапе. Соседи уже привыкли часто видеть, как я гребу веслом (улыбается).

А еще всех участников ждет новое испытание. Финал им придется преодолевать с дополнительными препятствиями.

— Команда на протяжении всей игры зарабатывала Молнии Времени, — рассказывает шеф-редактор «Дети против звезд» Евгения Скрипниченко. — Ведущий после каждого второго раунда открывал названия трех новых осложнений для финала. Перед последним, решающим раундом команда, набравшая больше Молний, ​​выбирала для своих соперников одно дополнительное испытание (из этих трех). Интересно, что участники узнавали лишь название. Например, «Паучье гнездо», «Землетрясение», «Липкий плен». Наугад выбирали препятствие и только в финале узнавали, что скрывалось за причудливыми названиями. Немного открою завесу и скажу, что участникам приходилось бегать босыми ногами по деталям конструктора или по кусочкам льда, бороться с сильным ветром или продираться сквозь кактусы.

Получится ли детям победить звезд — узнаете уже этой осенью на Новом канале!