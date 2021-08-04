«Будиночок на щастя»: интересные факты о сериале

Ситком «Будиночок на щастя» очень полюбился зрителям Нового канала. Герои как будто совсем не играют, а показывают свою реальную жизнь: с ее комедией, проблемами и непредсказуемыми ситуациями. Поэтому мы собрали для тебя интересные факты о ситкоме. Скорее читай наш материал!

Факт первый

Третий сезон сериала снимался в сложных условиях. Съемки начались еще весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса, их пришлось отложить до осени. Сложность заключалась в том, что большинство сцен проходили на улице и по сценарию, должно было быть теплое лето, а не холодная осень. Поэтому актерам приходилось делать вид, что им комфортно, ходить в летней одежде, а съемочной группе нужно было следить за погодой и убирать желтые листья из кадра. Поверь, это работа совсем не простая.

Иногда температура на съемочной площадке (на улице) достигала ноль градусов! В это время актеры ходили в футболках, шортах и ​​юбках, ведь в ситкоме лето!

Факт второй

В третьем сезоне ты увидишь сцены, снятые в киевской квартире Макса (Кости Войтенко). Однако съемки проходили не в столице, а в пригороде Киева. Помещение специально арендовали для съемок на некоторое время, чтобы снять там все необходимые сцены.

Бурбон времени: герои «Будиночок на щастя» попали в прошлое

Факт третий

Карантин и пандемия повлияли на ситком не только в виде задержки съемок третьего сезона. Новые реалии жизни попали и в сам сюжет сериала. Поэтому в новых сериях каждый из нас сможет найти частичку себя и своей семьи во время карантина.

Факт четвертый

Иногда бывает, что актеры настолько вживаются в роль своего персонажа и становятся очень на них похожи. Что же насчет наших актеров из ситкома?

Макс — Костя Войтенко: если в жизни Костя может сыграть все что угодно, выполнить любую роль, то персонажу Максу это дается с трудом. Юный бизнесмен не умеет хитрить, и от провала его спасает только счастливый случай.

Маша — Галина Безрук: в сериале столичная штучка Маша не любит село. Среди ее приоритетов — салоны красоты, одежда и модные тусовки. Чего не скажешь о Галине Безрук. В жизни актриса не сидит сложа руки: с восьми лет начала свою актерскую карьеру, прекрасно поет и играет на скрипке. В детстве она проводила много времени у бабушки в деревне. Поэтому ее не спугнуть коровами, в отличие от ее персонажа Маши.

Постоянно прятали желтые листья: как снимали новый сезон «Будиночка на щастя»

Василий — Назар Заднепровский: герой — простак, живет в селе, но наделен невероятной жизненной мудростью, хитростью, жаждой денег и любви к своей жене Любы. Заслуженный и народный артист Украины Назар Заднепровский признался, что не очень любит сельские заботы. Он коренной киевлянин и первый раз попал в село, когда поехал к родственникам жены. Он даже пытался помочь и накопать картошки, но все закончилось тем, что у него прихватило спину и актер решил, что лучшая помощь — финансовая.

Люба — Виталина Библив: героиня живет в деревне. Она очень хорошая, положительная, умная женщина. Любит красиво одеваться и пытается управлять своим мужем. В реальной жизни актриса Виталина обожает большие города с их бешеным ритмом. Виталину и Любу объединяет оптимизм, с которыми они идут по жизни. Актриса рассказала СМИ, что эту черту характера в ней воспитали ее любимые бабушки. Кстати, некоторые фишечки для роли, актриса позаимствовала тоже от своих знакомых в деревне.

Очень надеемся, что тебе понравились наши интересные о сериале.

А также напоминаем, что специально ко Дню Независимости Украины, 24 августа, на Новом канале выйдет спецвыпуск «Будиночок на щастя».

Не пропусти уже 24 августа в 18:00 на Новом канале…