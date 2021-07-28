Программа Новый канал на неделю с 26 июля по 1 августа 2021

Программа Нового канала на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 – уже на сайте! Скорее сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить любимые проекты и фильмы. А их, поверь, будет очень много! ТВ-программа на Новом канале на следующую неделю обещает больше десятка крутых фильмов и интересных захватывающих шоу с участием топовых звезд. Не пропусти!

Программа Нового канала на неделю с 26 июля по 1 августа 2021

Программа Нового канала на понедельник – 26 июля 2021

9:15 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

17:00 – телесериал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – комедийный сериал Нового канала. По сюжету, мечтатель-бизнесмен Макс (Константин Войтенко) вместе с женой, столичной фифой Машей (Галина Безрук), переехали из Киева в село Сеньковка. Макс купил страусиную ферму и занимается ее развитием. А Маша только и ждет повода вернуться в столицу. Молодой паре помогают соседи — Василий (Назар Заднепровский) и его жена Люба (Виталий Библив). Но добрыми делами вымощена дорога к форс-мажорам. Ведь на одни и те же ситуации селяне и горожане воспринимают по-разному. Это провоцирует кучу недоразумений, комических ситуаций и плотнее закручивает сюжет.

21:00 – фильм «Девушка из Джерси»

«Девушка из Джерси» – американская комедийная драма с Беном Аффлеком, Ракель Кастро и Лив Тайлер в главных ролях. По сюжету, на рождественской вечеринке Олли Тринке знакомится с красавицей Гертрудой, женится на ней и готовится стать отцом. Однако его счастье длится недолго — молодая жена умирает при родах, оставляя ему дочку. Потеряв работу, Олли переезжает в пригород к своему отцу, где спустя некоторое время знакомится с милой девушкой Майей.

23:10 – фильм «Из 13 в 30»

«Из 13 в 30» – американская фантастическая комедия 2004 года с Дженнифер Гарнер в главной роли. По сюжету, грезы героини Дженни о взрослой жизни внезапно сбылись. Дженни легла спать 13-летней девочкой, а проснулась 30-летней женщиной. Проблема в том, что изменилось только ее тело, внутри же она осталась подростком.

Программа Нового канала на вторник – 27 июля 2021

1:10 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

9:30 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

13:00 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

21:00 – фильм «Большой папа»

«Большой папа» – американская кинокомедия 1999 года с Адамом Сэндлером в главной роли. Сюжет: если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы тридцатилетний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улице в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель. Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья, маленький цирк, где на арене выступает большой папа.

Программа Нового канала на среду – 28 июля 2021

9:20 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

12:55 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

14:50 – фильм «Девушка из Джерси»

«Девушка из Джерси» – американская комедийная драма с Беном Аффлеком, Ракель Кастро и Лив Тайлер в главных ролях. По сюжету, на рождественской вечеринке Олли Тринке знакомится с красавицей Гертрудой, женится на ней и готовится стать отцом. Однако его счастье длится недолго — молодая жена умирает при родах, оставляя ему дочку. Потеряв работу, Олли переезжает в пригород к своему отцу, где спустя некоторое время знакомится с милой девушкой Майей.

19:00 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

Программа Нового канала на четверг – 29 июля 2021

0:55 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

13:00 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

14:50 – фильм «Из 13 в 30»

«Из 13 в 30» – американская фантастическая комедия 2004 года с Дженнифер Гарнер в главной роли. По сюжету, грезы героини Дженни о взрослой жизни внезапно сбылись. Дженни легла спать 13-летней девочкой, а проснулась 30-летней женщиной. Проблема в том, что изменилось только ее тело, внутри же она осталась подростком.

17:00 – телесериал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – комедийный сериал Нового канала. По сюжету, мечтатель-бизнесмен Макс (Константин Войтенко) вместе с женой, столичной фифой Машей (Галина Безрук), переехали из Киева в село Сеньковка. Макс купил страусиную ферму и занимается ее развитием. А Маша только и ждет повода вернуться в столицу. Молодой паре помогают соседи — Василий (Назар Заднепровский) и его жена Люба (Виталий Библив). Но добрыми делами вымощена дорога к форс-мажорам. Ведь на одни и те же ситуации селяне и горожане воспринимают по-разному. Это провоцирует кучу недоразумений, комических ситуаций и плотнее закручивает сюжет.

21:00 – фильм «Все или ничего»

«Все или ничего» – американский комедийный фильм 2005 года с Адамом Сэндлером в главной роли. По сюжету, профессиональный футболист, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги Пол Кру попадает в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Начальник тюрьмы Хэйзен, задумавший организовать футбольный матч между охранниками и заключенными, предлагает Полу собрать свою команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, если победу одержат охранники.

Программа Нового канала на пятницу – 30 июля 2021

1:00 – фильм «Лукас»

«Лукас» – американский драматический боевик 2018 года. По сюжету, для того чтобы обеспечить себе и восьмилетней дочке нормальную жизнь, Лукасу приходится работать вышибалой в ночном клубе. Днем он любящий отец, а ночью — бдительный и жесткий охранник. Однажды Лукас принимает участие в драке, из-за которой оказывается за решеткой. Его дочка попадает под опеку социальных служб, и в дальнейшем её ждет детский дом или приемная семья. Полицейские узнают о незаурядных способностях мужчины, поэтому в обмен на свободу и право воспитывать дочь, они предлагают ему внедриться в преступную организацию. Недолго думая, Лукас принимает предложение…

9:15 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

16:55 – фильм «Каникулы»

«Каникулы» – американский приключенческий комедийный фильм, вышедший на экраны в 2015 году. По сюжету, Расти Гризвольд хочет сплотить семью совместной поездкой в ​​тематический парк Мир Уолли — излюбленное место американских семей с аттракционами. Проблема в том, что ради этого нужно пересечь всю страну, но наш герой все спланировал. И вот, Расти, его жена Дебби и двое маленьких сорванцов отправляются в важное путешествие, направленное на укрепление семейных связей. Но чем больше их автомобиль удаляется от дома, тем больше проблемных ситуаций возникает на пути. Остановит ли это образцового семьянина от отдыха, который он хотел подарить своим близким?

23:10 – фильм «Кровный отец»

«Кровный отец» – американский фильм, который рассказывает о старике Джоне Линке. Он – недавно вышедший из тюрьмы ветеран войны, который на старости лет наконец-то осознал все ошибки, допущенные в молодости, и решил стать порядочным человеком. Всё еще находясь под чутким наблюдением полиции, бывший уголовник живет теперь в небольшом трейлерном городке, где зарабатывает на жизнь, открыв частный салон тату. В день своего рождения наш герой получает неожиданный «подарок»: Джону звонит его дочь Лидия, внезапно пропавшая в четырнадцатилетнем возрасте, после чего несчастный отец ничего не слышал о её дальнейшей судьбе. Вот только вместо тёплых слов и поздравлений старик слышит испуганный голос дочери, умоляющей как можно быстрее помочь, в противном случае её попросту убьют.

Программа Нового канала на субботу – 31 июля 2021

1:00 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»

«Орел&Решка. Земляне» – новый сезон легендарного проекта о путешествиях «Орел&Решка». За десять лет своего существования шоу показала зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

11:00 – тревел-шоу «Орел &. Решка. Чудеса света»

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты легендарной программы о путешествиях. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!

16:10 – фильм «Все или ничего»

«Все или ничего» – американский комедийный фильм 2005 года с Адамом Сэндлером в главной роли. По сюжету, профессиональный футболист, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги Пол Кру попадает в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Начальник тюрьмы Хэйзен, задумавший организовать футбольный матч между охранниками и заключенными, предлагает Полу собрать свою команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, если победу одержат охранники.

Программа Нового канала на воскресенье – 1 августа 2021

8:20 – фильм «Большой папа»

«Большой папа» – американская кинокомедия 1999 года с Адамом Сэндлером в главной роли. Сюжет: если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы тридцатилетний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улице в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель. Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья, маленький цирк, где на арене выступает большой папа.

23:00 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.