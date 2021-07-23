Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

Программа Нового канала на неделю с 19 по 25 июля 2021 – уже на сайте! Скорее сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить любимые проекты и фильмы. А их, поверь, будет очень много! ТВ-программа на Новом канале на следующую неделю обещает больше десятка крутых фильмов и интересных захватывающих шоу с участием топовых звезд. Не пропусти!

Программа Нового канала на неделю с 19 по 25 июля 2021

Программа Нового канала на понедельник – 19 июля 2021

10:50 – фильм «Голубая лагуна»

«Голубая лагуна» – американский фильм, снятый по мотивам произведения ирландского писателя Генри Де Вер Стекпула. По сюжету, страшная авария корабля, счастливое спасение и необитаемый остров положили начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара живет на прекрасном тропическом острове. Но по мере того, как они взрослеют, в их сердцах зарождается возвышенное, красивое, как окружающий мир, чувство.

12:55 – фильм «Возвращение в голубую лагуну»

«Возвращение в голубую лагуну» – американский романтический приключенческий фильм 1991 года, который является сиквелом и римейком оригинальной картины с новыми персонажами. По сюжету, герои «Голубой Лагуны» долгие годы счастливо прожили на необитаемом острове, умерли, но их тропический рай не остался пустыней. На смену им пришли их сын Ричард и девочка Лили, дочь погибшей пассажирки с проходившего мимо корабля. Вынужденные с восьми лет жить одни в затерянном среди океана тропическом раю, они беспечно проводили дни в своем Эдеме, незаметно превращаясь из мальчика и девочки в мужчину и женщину. Но однажды у острова бросает якорь корабль. И вместе с ним в жизнь невинных островитян приходят соблазны и опасности цивилизации, грозящие разрушить идиллию их жизни…

15:00 – фильм «Голубая лагуна: Пробуждение»

«Голубая лагуна: Пробуждение» – драматическая приключенческая мелодрама, в фокусе сюжетной линии которой двое подростков Эмма и Дин, которые оказались на необитаемом острове в Карибском море. Во время морской прогулки Эмма упала за борт корабля, и только Дин увидел это и прыгнул за ней в море. Проходят недели – и молодые люди влюбляются, узнают много друг о друге, а также познают себя.

19:00 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

Программа Нового канала на вторник – 20 июля 2021

1:45 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

10:05 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

12:50 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

14:50 – фильм «Книга джунглей»

«Книга джунглей» – американский художественный фильм с элементами компьютерной анимации, снятый режиссером Джоном Фавро. В центре сюжета – мальчик по имени Маугли, который вырос среди диких животных. Он влюбляется в Кейтлин, дочь полковника Джефри Брайдона, с которой он был знаком еще до того, как потерялся в джунглях. Но подлый жених Кейтлин, капитан Бун, получив от нее отказ, похищает ее, чтобы заставить Маугли привести его к сокровищам затерянного обезьяньего города.

21:00 – фильм «Махач учителей». Премьера!

«Махач учителей» – американский комедийный фильм, вышедший в 2017 году. По сюжету, в последний день учебного года тихий учитель Энди Кэмпбелл делает все возможное, чтобы не повестись на взрослые разводы учеников, борется против ужасной администрации и урезания бюджета, тем самым еще сильнее усложняет работу. Но все становится гораздо хуже, когда Энди случайно перешел дорогу другому учителю Страйкленд, который является гораздо лучшим, чем Кэмпбелл в физических параметрах. Страйкленд заставляет Энди драться после уроков на глазах у всей школы. А ученикам только драку учителей и подавай!

Программа Нового канала на среду – 21 июля 2021

14:30 – фильм «Зачетный препод»

«Зачетный препод» – немецкая кинокомедия режиссёра Боры Дагтекина, вышедшая в 2013 году. По сюжету, незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи, которая была спрятана на стройке. Вместе с подружкой они думали, что там идёт всего-навсего прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя, когда он обнаруживает на нужном месте новенький школьный спортзал! Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается устроиться на место школьного сторожа. Но в результате лёгкого недопонимания вместо этого его берут в качестве учителя на замену.

21:00 – фильм «Дежурный папа»

«Дежурный папа» – американская кинокомедия режиссёра Стива Карра. По сюжету, наступил тот день, когда Чарли и Фила уволили с работы. Теперь они не могут оплачивать счета детского центра, и сами занимаются своими детьми. Промучившись пару недель, папаши открывают центр дневного пребывания для детей. Они находят новые и новые нетрадиционные способы воспитания для малышей. Их центр «Дежурный папа» становится очень популярным. Но конкуренты не дремлют. Директриса дорогого детского центра решает выжить новичков из бизнеса.

22:50 – фильм «Дежурный папа: Летний лагерь»

«Дежурный папа: Летний лагерь» – продолжение американской комедии, вышедшей в 2003 году. По сюжету, папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.

Программа Нового канала на четверг – 22 июля 2021

9:55 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

14:30 – фильм «Зачетный препод 2»

«Зачетный препод 2» – продолжение нашумевшей немецкой кинокомедии. По сюжету, незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер, а ныне крутой учитель в школе, получил популярность среди учеников. Мистер Мюллер и его класс отправляются в поездку в Таиланд, чтобы упрочить репутацию своей школы.

21:00 – фильм «Ну что, приехали?»

«Ну что, приехали?» – комедия Брайана Леванта, вышедшая в 2005 году. По сюжету, дети – цветы жизни, но с такими острыми шипами, что порой жалеешь, что не стал разводить ромашки. Думал ли Ник Персонс, отправляясь в новогоднее путешествие из Вашингтона в Нью-Йорк с отпрысками своей подружки от первого брака, что желание угодить тем самым любимой и ее неуправляемым чадам обернется сущим кошмаром?

Программа Нового канала на пятницу – 23 июля 2021

9:20 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

14:25 – фильм «После заката»

«После заката» – американский авантюрный фильм, снятый режиссером Бреттом Ратнером в 2004 году. В центре сюжета – мастер краж Макс и его прекрасная помощница Лола, которые после своего последнего дела, отправляются на тропический остров, где надеются сполна воспользоваться плодами своего труда. Теперь их финансовое будущее определено, а их карьера преступников в прошлом. Но не все так просто…

16:15 – фильм «Золото дураков»

«Золото дураков» – романтический приключенческий фильм, вышедший на экраны в 2008 году. В основе сюжета – история о двух кладоискателей, которые сначала развелись, разочаровавшись в своём увлечении друг другом, а потом вместе напали на след настоящего сокровища.

Программа Нового канала на субботу – 24 июля 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»

«Орел&Решка. Земляне» – новый сезон легендарного проекта о путешествиях «Орел&Решка». За десять лет своего существования шоу показала зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

11:00 – тревел-шоу «Орел &. Решка. Чудеса света»

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты легендарной программы о путешествиях. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!

15:10 – фильм «Ну что, приехали?»

«Ну что, приехали?» – комедия Брайана Леванта, вышедшая в 2005 году. По сюжету, дети – цветы жизни, но с такими острыми шипами, что порой жалеешь, что не стал разводить ромашки. Думал ли Ник Персонс, отправляясь в новогоднее путешествие из Вашингтона в Нью-Йорк с отпрысками своей подружки от первого брака, что желание угодить тем самым любимой и ее неуправляемым чадам обернется сущим кошмаром?

Программа Нового канала на воскресенье – 25 июля 2021

1:55 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

11:25 – фильм «Дежурный папа: Летний лагерь»

«Дежурный папа: Летний лагерь» – продолжение американской комедии, вышедшей в 2003 году. По сюжету, папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.

13:05 – фильм «Дежурный папа»

«Дежурный папа» – американская кинокомедия режиссёра Стива Карра. По сюжету, наступил тот день, когда Чарли и Фила уволили с работы. Теперь они не могут оплачивать счета детского центра, и сами занимаются своими детьми. Промучившись пару недель, папаши открывают центр дневного пребывания для детей. Они находят новые и новые нетрадиционные способы воспитания для малышей. Их центр «Дежурный папа» становится очень популярным. Но конкуренты не дремлют. Директриса дорогого детского центра решает выжить новичков из бизнеса.