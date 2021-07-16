Maneskin - I wanna be your slave: смотреть онлайн премьеру клипа

Победители «Евровидения-2021», эпатажные итальянские рокеры Maneskin на радость фанам со всего мира выпустили долгожданное видео на победный трек I wanna be your slave

Maneskin стали самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. Сперва громкая победа на песенном конкурсе, затем – взрывные фото музыкантов в розовых образах, которые несколько недель «путешествовали» по всем соцсетям, и это не говоря о том, что песня Maneskin I wanna be your slave звучит из всех колонок, а в Tik Tok количество видео, снятых под нее, зашкаливающее.

Солист Måneskin лишился своей шевелюры (ФОТО)

Еще бы, ведь ролики с таким музыкальным сопровождением практически всегда вылетают «в рек»!

В новом клипе на I wanna be your slave солист Maneskin Дамиано Давид меняет образы один за одним, и каждый новый – еще более неординарный.

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Сложно описать словами – лучше один раз посмотреть. И да, уверены, что несколько раз вы точно поставите клип на паузу и отмотаете «немного назад» – в клипе I wanna be your slave есть ну очень горячие моменты!

Например, поцелуй Дамиано с барабанщиком Maneskin Итаном Торченом и… в общем, смотрите сами просто сейчас: клип нереально стильный!