Программа Новый канал на неделю с 12 по 18 июля 2021

Программа Нового канала на неделю с 12 по 18 июля 2021 уже на сайте! Скорее сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить любимые проекты и фильмы. А их, поверь, будет очень много! ТВ-программа на Новом канале на следующую неделю обещает больше десятка крутых фильмов и интересных захватывающих шоу с участием топовых звезд. Не пропусти!

Программа Нового канала на неделю с 12 по 18 июля 2021: самое интересное

Программа Нового канала на понедельник – 12 июля 2021

9:20 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

12:00 – фильм «И пришел паук»

«И пришел паук» – американский триллер 2001 года с легендарным Морганом Фрименом в главной роли. Картина является вольной экранизацией одноименного романа Джеймса Паттерсона и сиквелом фильма «Целуя девушек». В центре сюжета – дочь сенатора Роуза, девочка по имени Меган, которую похитили. Преступник оказывается оригиналом, каких мало: вместо того чтобы спокойно дождаться своего заслуженного выкупа, он начинает играть с полицией в опасную игру, основными участниками которой становятся доктор Алекс Кросс и Джез Флэниган, его новая напарница из секретной службы, охранявшей школу.

19:00 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

21:00 – фильм «Сделка с дьяволом»

«Сделка с дьяволом» – американский фэнтези-триллер, созданный режиссером Ренни Харлин. По сюжету, четыре подростка, принадлежащих к древней касте обладающих сверхспособностями, должны остановить зло, которое сами когда-то выпустили на волю. Но, чтобы успешно справиться со своей миссией, им необходимо научиться доверять друг другу.

23:00 – фильм «Вторжение: Битва за рай»

«Вторжение: Битва за рай» – австралийский приключенческий фильм, снятый режиссером и сценаристом Стюартом Битти. В основе сюжета – одноименный роман Джона Марсдена. Повествование в фильме идет от лица семнадцатилетней девушки по имени Элли Линтон — одной из семерых подростков, ведущих партизанскую войну против вторгшихся войск некой иностранной державы в их вымышленном родном городе Уирроуи в Австралии.

Программа Нового канала на вторник – 13 июля 2021

1:05 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

15:05 – фильм «Тревожный вызов»

«Тревожный вызов» – криминально-психологический триллер, снятый в 2013 году режиссером Брэдом Андерсоном. Фильм расскажет об операторе колл-центра 911. Туда поступает звонок от девочки-подростка, ставшей жертвой маньяка. Главная героиня столкнется со своими кошмарами, чтобы спасти девушку.

21:00 – фильм «Необычайные приключения Адель Блан-Сек»

«Необычайные приключения Адель Блан-Сек» – приключенческий фильм режиссера Люка Бессона, снятый по мотивам одноименного комикса Жака Тарди. Картина рассказывает по бесстрашную юную журналистку Адель Блан-Сек, которая готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей придется отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров.

23:15 – фильм «Знахарь»

«Знахарь» – американский драматический фильм с Шоном Коннери в главной роли. По сюжету, уже много лет над открытием лекарств против рака работает в полной изоляции от цивилизации ученый Кэмпбелл. С проверкой из Америки к нему приезжает молодая ученая. И хотя сначала они не нашли взаимопонимания, но совместная борьба против строителей дороги, грозит уничтожением редких цветов, помогает им сблизиться и понять друг друга…

Программа Нового канала на среду – 14 июля 2021

15:05 – фильм «Нерв»

«Нерв» – американский молодежный триллер, созданный режиссером Генри Джустом в коллаборации с Эриелем Шульманом. В основу сюжета лег одноименный роман Джинн Райан. Фильм рассказывает о семнадцатилетней девушке по имени Ви, которая решает доказать своей подруге Сидни, что она не закомплексованная тихоня. Для этого она принимает участие в невероятно популярной онлайн-игре «Нерв». Наблюдатели игры платят деньги игрокам за то, что те выполняют придуманные ими задания. С каждым разом испытания становятся все опаснее. Некоторые игроки уже погибают…

17:05 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

20:50 – фильм «Библиотекарь: Возвращение в копи царя Соломона»

«Библиотекарь: Возвращение в копи царя Соломона» – американский фильм от студии Turner Network Television, которая является второй частью трилогии «Библиотекарь». Режиссером картины выступил Фрейкс. Фильм рассказывает про Флина Карсена, интеллигентного парня, сотрудника Нью-Йоркской библиотеки. Но в его душе всегда жила страсть к приключениям, тайнам и всему тому, чем грезит любой мальчишка. Однажды ему на глаза попадается интереснейший труд о легендарных копях царя Соломона. Флин решает найти мифические сокровища, променяв затхлый воздух помещения и книжных клопов на дух романтики и авантюризма…

22:50 – фильм «Голубая лагуна»

«Голубая лагуна» – американский фильм, снятый по мотивам произведения ирландского писателя Генри Де Вер Стекпула. По сюжету, страшная авария корабля, счастливое спасение и необитаемый остров положили начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара живет на прекрасном тропическом острове. Но по мере того, как они взрослеют, в их сердцах зарождается возвышенное, красивое, как окружающий мир, чувство.

Программа Нового канала на четверг – 15 июля 2021

15:10 – фильм «Смертельный лабиринт»

«Смертельный лабиринт» – американский драматический триллер, созданный режиссером Адамом Робителом. Картина рассказывает о шести незнакомых и совершенно разных людях, которых объединяет одна вещь – им всем сегодня утром пришло приглашение от таинственной организации сыграть в игру. Их задача будет выбраться из наиболее реалистичной квест-комнаты. Кто сделает из шести это первым – получит приз один миллион долларов. Звучит довольно легко, надо будет просто раскинуть мозгами и найти нужные подсказки, чтобы пройти задачи. Но то, что эти люди туда попали, – совершенно не случайно.

21:10 – фильм «Библиотекарь: Проклятие чаши Иуды»

«Библиотекарь: Проклятие чаши Иуды» – приключенческий фильм с Ноа Уайли в главной роли, третья часть из цикла «Библиотекарь». По сюжету, главному герою вновь предстоит спасти мир, но уже от угрожающего всеобщему спокойствию воскрешения Графа Дракулы. Находясь в отпуске, Флин знакомится с умопомрачительной красоткой Симоной, которая совершенно неожиданно для Флина узнает в нем библиотекаря и обращается к нему за помощью. Вместе они пытаются опередить злодея в поисках Чаши Иуды, которая одна способна воскресить к жизни великого вампира.

23:05 – фильм «Возвращение в голубую лагуну»

«Возвращение в голубую лагуну» – американский романтический приключенческий фильм 1991 года, который является сиквелом и римейком оригинальной картины с новыми персонажами. По сюжету, герои «Голубой Лагуны» долгие годы счастливо прожили на необитаемом острове, умерли, но их тропический рай не остался пустыней. На смену им пришли их сын Ричард и девочка Лили, дочь погибшей пассажирки с проходившего мимо корабля. Вынужденные с восьми лет жить одни в затерянном среди океана тропическом раю, они беспечно проводили дни в своем Эдеме, незаметно превращаясь из мальчика и девочки в мужчину и женщину. Но однажды у острова бросает якорь корабль. И вместе с ним в жизнь невинных островитян приходят соблазны и опасности цивилизации, грозящие разрушить идиллию их жизни…

Программа Нового канала на пятницу – 16 июля 2021

18:45 – фильм «Доспехи бога: Миссия зодиак»

«Доспехи бога: Миссия зодиак» – китайский боевик, главным актером, сценаристом, режиссером и продюсером которого выступил легендарный Джеки Чан. По сюжету, антиквар с мировым именем нанимает Джей Си, одного из лучших охотников за сокровищами, отыскать шесть уникальных статуй в форме голов различных животных. Эти статуи были в числе двенадцати предметов, олицетворяющих знаки зодиака. Статуи были утрачены в 1860 году. Две статуи находятся во Франции, у одного из местных коллекционеров, туда и отправляется сначала Джей.

21:00 – фильм «Доспехи бога: В поисках сокровищ»

«Доспехи бога: В поисках сокровищ» – китайская приключенческая комедия с Джеки Чаном в главной роли. По сюжету, два профессора – китаец Джеки и индуска Ашмита – объединились со своим ассистентом Кирой, чтобы найти сокровища Магадхи. В одной из ледяных пещер Тибета они находят остатки королевской армии, исчезла вместе с драгоценностями. Там команда попадает в засаду Рэндалла – наследника лидера той армии. Море драк, погонь и настоящих приключений ожидают Джеки и его друзей.

23:15 – фильм «Голубая лагуна: Пробуждение»

«Голубая лагуна: Пробуждение» – драматическая приключенческая мелодрама, в фокусе сюжетной линии которой двое подростков Эмма и Дин, которые оказались на необитаемом острове в Карибском море. Во время морской прогулки Эмма упала за борт корабля, и только Дин увидел это и прыгнул за ней в море. Проходят недели – и молодые люди влюбляются, узнают много друг о друге, а также познают себя.

Программа Нового канала на субботу – 17 июля 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»

««Орел&Решка. Земляне» – новый сезон легендарного проекта о путешествиях «Орел&Решка». За десять лет своего существования шоу показала зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

11:00 – тревел-шоу «Орел &. Решка. Чудеса света»

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты легендарной программы о путешествиях. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!

16:45 – фильм «Зубная фея»

«Зубная фея» – фантастическая комедия 2010 года, режиссером которой выступил Майкл Лембек. По сюжету, жестокого и свирепого хоккеиста Дерека Томпсона часто зовут «Зубной феей» – сами догадайтесь почему. За выбитые на ледовой арене зубы своим соперникам он денег не даёт, а придётся, ведь настоящие зубные феи давно точат на него зуб.

18:50 – фильм «Книга джунглей»

«Книга джунглей» – американский художественный фильм с элементами компьютерной анимации, снятый режиссером Джоном Фавро. В центре сюжета – мальчик по имени Маугли, который вырос среди диких животных. Он влюбляется в Кейтлин, дочь полковника Джефри Брайдона, с которой он был знаком еще до того, как потерялся в джунглях. Но подлый жених Кейтлин, капитан Бун, получив от нее отказ, похищает ее, чтобы заставить Маугли привести его к сокровищам затерянного обезьяньего города.

Программа Нового канала на воскресенье – 18 июля 2021

17:00 – фильм «Ведьмина гора»

«Ведьмина гора» – фантастический фильм 2009 года, снятый режиссером Энди Фикменом. По сюжету, Сет и Сара выглядят обычных подростков. И пришли с неизвестной планеты, а их сверхъестественные способности впечатляют! В поисках своего звездолета пришельцы случайно наталкиваются на таксиста Джека Бруно. Теперь от них трех зависит судьба планеты. Ведь если не добраться вовремя до Ведьминой горы, начнется вторжение. Непростая задача, особенно, когда охотник за головами уже наступает на пятки.

19:00 – фильм «После заката»

«После заката» – американский авантюрный фильм, снятый режиссером Бреттом Ратнером в 2004 году. В центре сюжета – мастер краж Макс и его прекрасная помощница Лола, которые после своего последнего дела, отправляются на тропический остров, где надеются сполна воспользоваться плодами своего труда. Теперь их финансовое будущее определено, а их карьера преступников в прошлом. Но не все так просто…

21:00 – фильм «Золото дураков»

«Золото дураков» – романтический приключенческий фильм, вышедший на экраны в 2008 году. В основе сюжета – история о двух кладоискателей, которые сначала развелись, разочаровавшись в своём увлечении друг другом, а потом вместе напали на след настоящего сокровища.