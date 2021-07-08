Майли Сайрус поцеловала травести-диву и поддержала #FreeBritney (ВИДЕО)

Селебрити спела негласный гимн движения за права коллеги

Американская певица Майли Сайрус эпатировала публику на своем недавнем концерте в Лас-Вегасе в честь открытия нового казино Resorts World. Во-первых, артистка устроила перформанс на сцене с травести-дивой Kylie Sonique, что вызвало бурную реакцию в сети. А во-вторых, Майли поддержала движение движения #FreeBritney. Об этом пишет издание Dazed.

Кроме песен из своего последнего альбома Plastic Hearts, Майли Сайрус еще спела каверы на культовые треки XX века. Также звезда исполнила и негласный гимн движения #FreeBritney — свою песню 2009 Party in the U.S.A. О нем артистка вспомнила не случайно, а именно в связи с тем, что фанаты Бритни Спирс начали использовать его в поддержку движения #FreeBritney.

«Мы должны освободить эту суку. Меня это напрягает! » — заявила Майли Сайрус.

Фото: Getty Images

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