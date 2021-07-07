Сергей Притула вспомнил детство

Телеведущий рассказал, где проводил лето в школьные годы

Наверное, никто не любит лето так, как дети. Ведь они на три месяца забывают о школе, учебниках и по полной наслаждаются каникулами. Родители организовывают для детей отдых в лагерях. А вот ведущий Нового канала Сергей Притула часто проводил каникулы в деревне.

– Ніколи не був у дитячих таборах, – рассказывает телеведущий за кулисами шоу «Хто зверху?» – Коли є прекрасне село Вишневець, то питання про табір відпадало. Я провів там своє дитинство. Серед чудового лісу, лук, пагорбів, двох ставків та річки Горинь.

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В шесть-семь лет Сергей с родителями ездил на море.

– Поки батько не придбав «Жигуль», ми їздили потягом, – вспоминает телеведущий. – У вагоні плацкарт з Тернополя аж до Запоріжжя. Тому всі ці стереотипні історії про яйця, курку у фользі в плацкарті з напівоголеними людьми – це яскрава картинка з мого дитинства (усміхається).

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