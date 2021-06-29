Велосипед «Украина» и путешествие в Рим: что Сергею Притуле подарили на день рождения

Телеведущий рассказал, какой подарок его растрогал

На днях ведущий Нового канала Сергей Притула отпраздновал сорокалетие в кругу семьи и друзей. Празднование юбилея прошло с размахом – гостей развлекали певица Tayanna и группа «Пиккардийская Терция». За кулисами шоу «Хто зверху?» Сергей рассказал, что ему подарили звездные коллеги:

– Найцінніше, що приїхали майже всі запрошені, – рассказывает телеведущий. – Були мої брати, мама, хрещена, колектив «Вар’яти-шоу», колеги з Нового каналу.

Среди многочисленных подарков Притулу больше всего поразило путешествие.

Читай: Леся Никитюк станцевала гопак, а Сергей Притула стал молотком: стартовали съемки «Хто зверху?»

– Хлопці з «Вар’ятів» подарували велосипед «Україна», – рассказывает Сергей. – Від кумів отримав сучасний програвач вінілових платівок. Власне, останнім часом мені дарували дуже багато платівок, а от слухати їх я не мав на чому. Так цікаво вийшло, хлопці з «Піккардійської Терції» подарували платівку – збірник їхніх пісень. І тут куми мені вручили програвач. Від двох пар – телеведучої Маші Єфросініної та її чоловіка Тимура Хромаєва і маркетинг-директорки Нового каналу Ольги Балабан та її чоловіка Дмитра отримав подорож до Риму. Там уже заброньована вілла та оплачені екскурсії. Вони мене дуже розчулили цим подарунком. Тепер ми з дружиною чекатимемо нагоди, щоб провести вікенд у Римі.

Кстати, звездные команды мужчин на шоу «Хто зверху?» тоже время от времени делают Притуле подарок – побеждают команды женщин под руководством Леси Никитюк. И делают это очень ярко! Смотрите уже осенью на Новом канале.

Читай также:

Притуле — 40! Самые смешные фото именинника

Где отдохнуть в Украине летом: топ-места от ведущих Нового канала