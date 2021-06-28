С Днем Конституции! Сегодня, 28 июня, отмечается один из самых важных государственных праздников. В этом материале мы собрали лучшие поздравления в прозе с Днем Конституции Украины 2021, чтобы у тебя была возможность порадовать всех близких теплыми словами. Выбирай скорее!

28 июня 1996 года решением Верховной ради Украины была принята первая Конституция независимого украинского государства. Процесс работы над проектом проходил практически безостановочно. Депутаты ВРУ находились в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Конституция Украины закрепила правовые основы независимого государства, ее суверенитет и территориальную целостность. Ее принятие повлияло на повышение авторитета страны на международной арене.

В честь принятия Конституции Верховной радой был установлен официальный праздник – День Конституции Украины. Эту дату украинцы отмечают ежегодно 28 июня. День Конституции Украины 2020 выпал на воскресенье, поэтому следующий за ним день – понедельник – официально определяется как выходной. Интересно, что в этом году на 28 июня припал еще один праздник – День молодежи.

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Поздравления с Днем Конституции в прозе

Дорогие украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, провозглашающий его независимость. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости родной страной. С праздником!



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Поздравляем всех с большим праздником для всех нас – Днем Конституции Украины! Желаем всем жителям нашей солнечной страны счастливого, светлого, богатого будущего, полного любви, согласия и теплых дней. Желаем, чтобы жизнь с каждым днем улучшалась, а демография повышалась.

Хочу поздравить вас с Днем Конституции Украины. Этот день знаменует дату, когда Украина окончательно восстала из пепла и снова стала свободной. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердцах всех нас, освещая нам путь в счастливое будущее.

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День Конституции Украины – это светлый праздник для всей страны. Пусть закон помогает находить выход даже из самых сложных ситуаций и исправить любое худое положение. Мы желаем тем, кто живет в этой дружной, прекрасной, культурной, независимой, суверенной державе, счастливых, долгих лет жизни в свободной и развитой стране.

Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободной государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из нас достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, на которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях зреет урожай радости, а голубое небо никогда не застилают тучи невзгод. С праздником нас, Украинцы, с Днем Конституции.

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Поздравляем весь украинский народ с Днем Конституции Украины! Ведь для каждого из нас это большое счастье знать, что все наши права соблюдены законом, а совестная Фемида всегда готова прийти на помощь. Так пусть же самый главный законопроект страны всегда честно помогает руководить этой независимой, самостоятельной державой, ограждая народ от преступности, злобы и тирании.

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