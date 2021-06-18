Реалити на миллион! Стартует кастинг в новый проект

Совсем скоро начнутся съемки взрывного реалити Нового канала, в котором одинокие парни и девушки, которые являются полной противоположностью друг другу, разделившись на пары, будут бороться за право выиграть 1.000.000 гривен!

Ты давно мечтаешь принять участие в ТВ-реалити, однако ни спасать отношения с бывшими, ни готовить на профессиональной кухне, ни дефилировать по мировым подиумам тебе не хочется? Тогда новый проект — именно для тебя!

Если у тебя нет второй половинки и ты не понимаешь, почему так сложно строить отношения с противоположным полом, если хочется приключений и невероятных испытаний, если хочешь найти новых друзей, любовь всей жизни и выиграть миллион гривен — это твой шанс!

Кого мы ищем:

Девушек, которые разбираются в трендах, знают все про модные бренды и события, легко ориентируются в соцсетях и чувствуют себя очень уверенными и самодостаточными. Только мужчины почему-то обходят их стороной, а те, которые приглашают на свидание, кажутся недостойными внимания.

Парней, с головой погруженных в свою работу, которые постоянно пересматриваются различные лекции на YouTube и прокачивают скиллы до уровня PRO, а их лучшие друзья — книги и компьютерные игры. Однако девушки почему-то считают их слишком спокойными, немного скучными и после первого же свидания перестают брать трубку.

Если узнаешь себя, просто сейчас заполняй анкету на сайте Нового канала. Возможно, именно ты — первый участник нового реалити!

Важное условие: вам должно быть 18 +

Фото: IStock