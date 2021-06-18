Айда на пикник: рецепт сэндвича Cubano и лимонада от Адского Шефа
Шеф Алекс Якутов из «Адской кухни» поделился рецептами простых и очень вкусных блюда и напитка из сезонных ингредиентов
Идеальный способ провести время на свежем воздухе с друзьями – отправиться на пикник. Не медлите и планируйте встречу сегодня, в Международный день пикника. Вам не придется долго думать, что приготовить. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов уже об этом позаботился и подготовил для вас простые рецепты. Читайте, покупайте ингредиенты, готовьте вкусности и наслаждайтесь праздником по полной.
Рецепт сэндвича Cubano
Ингредиенты:
- 1 целая курица
- 2 ч. л. – горчицы
200 мл – кубинского маринада mojo (смешайте давленный чеснок, мелко нарезанный лук, цедру и сок апельсина и лайма, черный перец, соль и орегано. Затем нагрейте растительное масло, влейте туда маринад и дайте настояться 10 минут)
- 1 шт. – соленого огурца
- 50 г – швейцарского сыра
- 50 г – майонеза
- 50 г – сливочного масла
- тостовый хлеб
Приготовление:
- Запеките целую курицу в кубинском маринаде mojo.
- Возьмите кусок тостового хлеба и смажьте одну сторону горчицей. На нее выложите соленые огурцы, порезанные кружочками. Выложите тонкие куски мяса курицы.
- Сверху – куски сыра.
- Возьмите другой кусок хлеба и смажьте его майонезом. Положите сверху на сыр. Плотно прижмите сэндвич с обеих сторон.
- Смажьте сковороду сливочным маслом. Обжарьте сэндвич до золотистой корочки с обеих сторон.
Рецепт домашнего лимонада
Ингредиенты:
- 850 мл – сильногазированной воды
- 420 г – сахара
- 4 шт. – лимонов
- 1 шт. – лайма
- 100 г – базилика
- 10 г – мяты
- Лед – по желанию
Приготовление:
- Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок.
- Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика и сахар.
- Подогрейте воду с сахаром до полного растворения. Оставьте охлаждаться.
- Смешайте пюре из базилика и сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов.
- Добавьте в лимонад кружочки лайма.
- Дайте напитку настояться.
- Украсьте лимонад мятой.
Фото: Unsplash
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