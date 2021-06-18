Айда на пикник: рецепт сэндвича Cubano и лимонада от Адского Шефа

Шеф Алекс Якутов из «Адской кухни» поделился рецептами простых и очень вкусных блюда и напитка из сезонных ингредиентов

Идеальный способ провести время на свежем воздухе с друзьями – отправиться на пикник. Не медлите и планируйте встречу сегодня, в Международный день пикника. Вам не придется долго думать, что приготовить. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов уже об этом позаботился и подготовил для вас простые рецепты. Читайте, покупайте ингредиенты, готовьте вкусности и наслаждайтесь праздником по полной.

Рецепт сэндвича Cubano

Ингредиенты:

1 целая курица

2 ч. л. – горчицы

200 мл – кубинского маринада mojo (смешайте давленный чеснок, мелко нарезанный лук, цедру и сок апельсина и лайма, черный перец, соль и орегано. Затем нагрейте растительное масло, влейте туда маринад и дайте настояться 10 минут)

1 шт. – соленого огурца

50 г – швейцарского сыра

50 г – майонеза

50 г – сливочного масла

тостовый хлеб

Приготовление:

Запеките целую курицу в кубинском маринаде mojo. Возьмите кусок тостового хлеба и смажьте одну сторону горчицей. На нее выложите соленые огурцы, порезанные кружочками. Выложите тонкие куски мяса курицы. Сверху – куски сыра. Возьмите другой кусок хлеба и смажьте его майонезом. Положите сверху на сыр. Плотно прижмите сэндвич с обеих сторон. Смажьте сковороду сливочным маслом. Обжарьте сэндвич до золотистой корочки с обеих сторон.

Рецепт домашнего лимонада

Ингредиенты:

850 мл – сильногазированной воды

420 г – сахара

4 шт. – лимонов

1 шт. – лайма

100 г – базилика

10 г – мяты

Лед – по желанию

Приготовление:

Натрите цедру четырех лимонов. Выжмите из них сок. Взбейте в блендере до однородной массы листья базилика и сахар. Подогрейте воду с сахаром до полного растворения. Оставьте охлаждаться. Смешайте пюре из базилика и сахарным сиропом. Размешайте и добавьте сок лимонов. Добавьте в лимонад кружочки лайма. Дайте напитку настояться. Украсьте лимонад мятой.

Фото: Unsplash

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