Не ангельский бизнес: взлеты и падения Victoria’s Secret

Несмотря на все перипетии, Victoria’s Secret остается самым знаменитым бельевым брендом. Его история никогда не была однозначной, а успех в свое время не давал покоя конкурентам и критикам. Чрезмерный эротизм, расовая ограниченность, антибодипозитив — компанию упрекали во многом. В свете пандемии и отмены показа в 2019 году пошел слух, что «рай» закрывают, а «ангелов» распускают, но на деле бренд лишь сменил ориентиры и подчинился обществу. Как это было — далее в статье.

Восход империи и раскрытие секрета Виктории

В 70-х стэнфордский выпускник Рой Реймонд задумал порадовать жену элегантным нижним бельем, но продавщицы в магазине не смогли помочь клиенту-мужчине, а разобраться самому во вселенной бюстье и ночных сорочек ему не удалось. Тогда найти красивый комплект было сложно: в повседневности женщины носили простой хлопок, а кружевное и шелковое белье использовали очень редко и по особым случаям. Реймонд не купил жене подарок, но придумал бизнес-идею — бутик изящного нижнего белья, где каждая женщина найдет модель по вкусу, а мужчины будут наслаждаться комфортной обстановкой и смогут рассчитывать на помощь милых консультантов.

Проект Роя Реймонда глобально повлиял на принципы продаж белья. Название компании Victoria’s Secret посвящено чопорной королеве Виктории, которая на фоне утонченности своей эпохи прославилась пуританским нравом. «Секрет Виктории» символизирует таинственность дам XIX века и воплощает фантазии на тему того, что скрывалось за закрытыми платьями.

Через несколько лет Реймонд продал бизнес предпринимателю Лесли Векснеру, чье имя в будущем возглавит мировой триумф компании. Векснер перекроил концепцию бренда и расширил целевою аудиторию: если раньше каталоги были похожи на страницы Playboy, то теперь стали напоминать съемки Vogue. Продукцию Victoria’s Secret начали ассоциировать с доступной роскошью, продажи взлетели, и вскоре марка пополнила ассортимент: на полках появились пижамы, линейки косметики, аксессуары и духи, лучшие из которых представлены на EVA.UA.

Мечта для каждой — в фантазийном шоу «идеальных» тел

Первый показ состоялся в 1995 году и с тех пор начал проходить ежегодно. Через три года на подиум вышли первые «ангелы»: Тайра Бэнкс, Даниэла Пештова, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер и Стефани Сеймур. Помимо роскошного белья супермодели носили крылья, чьи размеры могли существенно превышать немаленький рост девушек. Дизайнеры Victoria’s Secret вместе с организаторами создавали потрясающие шоу, вдохновляясь различными культурами и одевая манекенщиц в умопомрачительные наряды.

Крылья всевозможных расцветок и фактур, морские раковины, плетения из цветов, тематические элементы — каждое дефиле сочетало в себе чувственность, эротику и бурлеск, потому нравилось как мужчинам, так и женщинам. «Ангелы» не просто демонстрировали белье, а выходили под живые выступления мировых звезд. На шоу побывали Джастин Тимберлейк, Рианна, Бейонсе, группа Maroon 5 и многие другие известные артисты. В отличие от классических показов, во время проходок модели могли взаимодействовать с музыкантами и зрителями, улыбаться, приветствовать публику и всячески красоваться на сцене. Колоссальный успех возвел статус «ангелов» VS в ранг самых желанных и мотивировал моделей бороться за право участвовать в показах, а сами представления поражали воображение.

Под прицелом общественности: падшие «ангелы»

До начала 00-х бренд успешно продавал мечту и притягательные образы, которые внушали женщинам, что в фирменном белье они — богини. Но с развитием феминизма и бодипозитива обрушилась критика. Сначала компанию обвинили в навязывании стандартов красоты и сексуализации женщин, затем — в антибодипозитиве и фэтшейминге за рекламный слоган «Идеальное тело» рядом с изображениями моделей. Онлайн-петиция с требованиями изменить «толстый» намек собрала 30 000 подписей, после чего бренд скорректировал слоган: «Идеальное тело для всех».

Компания никогда не пропагандировала худобу. Согласно контракту девушки должны были следить за весом: не только не набирать лишнего, но и не терять сверх определенной нормы. Тем не менее, моделей плюс-сайз среди «ангелов» не было: Victoria’s Secret десятилетиями поддерживал статус-кво и декларировал конкретные представления о женской красоте: подтянутые фигуристые тела без лишних складок. На компанию посыпались осуждения за то, что на дефиле отсутствуют модели с разными формами.

После призывов в интернете бойкотировать показы, пока туда не начнут брать нестандартных девушек, в шоу позвали модель с витилиго Винни Харлоу, но активистов это не успокоило. В 2018 году на тот момент президент компании Эдвард Разек совершил непоправимое: в одном из интервью он опрометчиво заявил, что их шоу — это фантазия и развлекательное действо, разным моделям там не место, а плюс-сайз и трансгендеры не соответствуют концепции. Позже Разек оставил пост.

Возрождение «рая» и подчинение новым правилам

Последние несколько лет под ударами современных бьюти-трендов, ошибок в продвижении и вспышек ковида бренд терял не только зрителей, но и покупателей. Упадок заставил менеджеров закрыть десятки магазинов по всему миру. Сексуальность — больше не драйвер продаж. В то время как женщины меняют восприятие, перестают мечтать о пропорциях Хайди Клум и отдают предпочтение комфорту, Victoria’s Secret придется либо учесть запросы ЦА, либо кануть в Лету.

В итоге бренд сдался и использовал пандемию для перезагрузки бизнеса. Первым шагом стало сотрудничество с моделью-трансгендером, вторым — первая за всю историю съемка бодипозитивной рекламой кампании с участием модели плюс-сайз. Компания в глазах покупателей резко стала прогрессивной, а продажи, в частности онлайн, значительно выросли.

Имидж VS слишком силен и все еще отпугивает клиентов, но начало новой эпохи положено. Вместо ярких шоу с длинноногими моделями нас наверняка ждет что-то новое и не менее интересное в рамках измененной концепции, а пока нужно дать бренду время и пожелать удачи в преодолении финансовых и репутационных трудностей.