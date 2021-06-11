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Первое место! TikTok Нового опередил аккаунты всех украинских телеканалов

TikTok Нового опередил аккаунты всех украинских телеканалов

Digital-отдел Нового канала продолжает покорять вершины

На этот раз победу команде принес аккаунт на популярной интернет-платформе TikTok. Он был создан в конце июня 2019, и всего за два года опередил все украинские телеканалы по количеству подписчиков и просмотров.

Сейчас за аккаунтом Нового канала в TikTok следят 213 400 фолловеров. Второе и третье места по количеству подписчиков занимают соответственно телеканалы «ТЕТ» (212 600) и «1+1» (150 300). Все остальные ТВ-конкуренты Нового в TikTok собрали меньше 100 000 подписчиков. Что же, гордиться команде есть чем!

5 интересных фактов о TikTok-аккаунте Нового канала:

    1. Общее количество просмотров видео за месяц – восемь миллионов;
    2. В среднем за день на аккаунт подписывается 1000 новых фолловеров;
    3. Вместе TikTok-видео Нового собрали четыре миллиона лайков;
    4. По 1 500 000 просмотров набрали пять роликов в аккаунте;
    5. За три месяца на TikTok Нового подписались 146 000 человек.
      6. @novy_channel

      Поради Притули — просто збірник цитат ???? ##делогіка

      ♬ оригинальный звук — Новий канал


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