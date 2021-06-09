С кем дружат звезды Нового канала?

Леся Никитюк, Елена-Кристина Лебедь, Владимир Шумко и Наталья Ежова рассказали о своих приятелях

9 июня отмечают День друзей. Праздник хоть и не официальный, но это лишний повод вспомнить о людях, с которыми можно посмеяться и поплакать, подурачиться и обсудить серьезные темы. Есть такие и у звезд Нового канала. И они их любят точно не за популярность. С кем дружат Леся Никитюк, Елена-Кристина Лебедь, Владимир Шумко и Наталья Ежова?

Леся Никитюк мечтает общаться с Тиной Кароль

– Когда достигаешь определенного статуса, с тобой многие хотят дружить, – рассказывает ведущая «Хто зверху?». – И не потому, что ты просто хороший человек. Поэтому сейчас новых людей в свою жизнь не пускаю. Рядом есть те, с кем общаюсь сугубо по рабочим вопросам, и те, с кем можно позволить более глубокую связь. Причем это не я установила такие рамки наших отношений, а они. Я дружу с Tayanna, Милой Еремеевой, конечно же, с Сергеем Притулой, с Maruv, Дашей Астафьевой, Олей Поляковой, Машей Ефросининой. А еще общаюсь через зубного врача с Даном Баланом (смеется) Очень хотела бы глубоко, тесно и навсегда подружиться с Тиной Кароль. Но у нее очень плотный график. Впрочем, как и у меня. Дружбу оцениваю по определенным поступкам, а не по встречам на съемочной площадке. Для меня важно видеться вне работы.

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Елена-Кристина Лебедь общается с «обладательницей» «Оскара»

— У меня есть друзья, но они не из телека. Точнее, они не из публичной плоскости. Но это те друзья, с которыми хочется видеться снова и снова, и от которых не хочется уходить! — призналась ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале. — Актерское мастерство моей подруги Ани в «Крокодиле» — это все «Оскары» мира! А запеканка еще одной подруги, Никули, – шедевр! Да, мы все обожаем игру «Крокодил» и домашнюю выпечку.

Владимир Шумко дружит со смехом

– С Юрой Ткачом познакомились на съемках. Я играл его соседа, – вспомнил участник Improv Live Show. – Потом, когда мы встретились в неформальной обстановке, проговорили сутки! Мне показалось, что я его знаю всю жизнь. Создалось впечатление, что мы просто долго не виделись и встретились после длительной разлуки. Поэтому не могли наобщаться и насмотреться друг на друга. Для меня друг – человек, на которого ты можешь положиться, который тебя всегда поддержит. Он – как жена, будет с тобой и в горе, и в радости. К настоящему другу всегда захочется прийти и поговорить по душам. Со своей стороны ты также будешь готов выслушать и поддержать.

Наталья Ежова и клубы по интересам

– По сути, мои друзья разбились на несколько «лагерей». Первый – психологи. С ними мы обмениваемся профессиональным опытом, – рассказала ведущая «Эксов» на Новом канале. – Второй – друзья по вкусной еде. Мы ездим друг к другу в гости и вместе трапезничаем. Третий – единомышленники по спорту. Вместе мы занимаемся кайтингом и вейкбордингом, катаемся на лыжах – в общем, активно проводим досуг. И последний «лагерь» – с которыми мы путешествуем. Считаю, что настоящих друзей должно быть не так много – 2-3 человека, с которыми можно полностью открыться и чувствовать себя комфортно, быть собой и не терять свою идентичность.