Рецепт брускетты с лососем-гравлаксом от Шефа «Адской кухни»

Прекрасный вариант завтрака – простой и легкий в исполнении, хорош как с соленым так и с копченным лососем. Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов предпочитает брускетты со скандинавским гравлаксом собственной засолки, рецептом которого он делится.

Ингредиенты:

2 кг – лосося

1 кг – морской соли

500 г – сахара

Цедра одного лимона

Цедра одного апельсина

1 шт. – свеклы

100 г – укропа

1 ч. л. – черного перца

Ингредиенты для мусса из авокадо:

1 шт. – авокадо

Несколько веточек: базилика, укропа, кинзы

100 г – оливкового масла

50 мл – холодной воды

50 г – домашнего майонеза

Сок лайма

Приготовление:

Очистите рыбу от костей и кожицы. Должен быть сплошной пласт лосося. Натрите на крупной терке свеклу. Свеклу, укроп, цедру, соль, сахар, перец – перемешайте. Разложите часть массы. Затем положите тушу рыбы и снова слой массы. Поставьте под пресс в холодильник на ночь. Приготовьте мусс. Авокадо, микс зелени, масло, воду, майонез, сок лайма взбейте блендером. Пожарьте на гриле хлеб. Выложите на него мусс. Очистите рыбу от маринада и нарежьте полосками. Выложите их на мусс.

Приятного аппетита!

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