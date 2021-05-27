Рецепт брускетты с лососем-гравлаксом от Шефа «Адской кухни»
Прекрасный вариант завтрака – простой и легкий в исполнении, хорош как с соленым так и с копченным лососем. Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов предпочитает брускетты со скандинавским гравлаксом собственной засолки, рецептом которого он делится.
Ингредиенты:
2 кг – лосося
1 кг – морской соли
500 г – сахара
Цедра одного лимона
Цедра одного апельсина
1 шт. – свеклы
100 г – укропа
1 ч. л. – черного перца
Ингредиенты для мусса из авокадо:
1 шт. – авокадо
Несколько веточек: базилика, укропа, кинзы
100 г – оливкового масла
50 мл – холодной воды
50 г – домашнего майонеза
Сок лайма
Приготовление:
- Очистите рыбу от костей и кожицы. Должен быть сплошной пласт лосося.
- Натрите на крупной терке свеклу.
- Свеклу, укроп, цедру, соль, сахар, перец – перемешайте. Разложите часть массы. Затем положите тушу рыбы и снова слой массы. Поставьте под пресс в холодильник на ночь.
- Приготовьте мусс. Авокадо, микс зелени, масло, воду, майонез, сок лайма взбейте блендером.
- Пожарьте на гриле хлеб. Выложите на него мусс.
- Очистите рыбу от маринада и нарежьте полосками. Выложите их на мусс.
Приятного аппетита!
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