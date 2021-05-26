Сергей Притула – о рождении третьего ребенка: «На цьому ми зупинятися не будемо»

Ведущий Нового канала поделился эмоциями от рождения дочери и рассказал, как выбирали имя

Побольше бы таких новостей! 25 мая звезда Нового канала Сергей Притула стал многодетным отцом! У него уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия. И вот жена Екатерина родила для телеведущего еще одну доченьку, которую назвали Стефания.

– Можна констатувати факт, що я став багатодітним батьком, – комментирует ведущий Нового канала. – Але, чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас у Збаражі: «Sky is not limit» (з англ. – «Небо – не межа») (сміється). Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо і зробимо все, щоб українців знову було 52 мільйони.

Сергей Притула признается, что первой мыслью, когда он узнал о беременности жены, было то, что они провели локдаун с пользой. Баклуши не били. Да и старшие дети ждали рождения малышей с нетерпением.

– У кожного були свої очікування, – рассказывает ведущий. – Звісно, спочатку Дмитрик дуже хотів братика. У Соломійки чіткого пріоритету не було, вона просто заявила, що їй потрібно ще три братика і три сестрички. І робіть собі, батьки, що хочете (сміється). Але, звичайно ж, народження Стефанії стало для них великою подією. Дмитрик вже достатньо дорослий хлопчик. Він, можливо, не так емоційно і бурхливо реагував на це, як Соломія, але мені дуже подобається, що з віком син стає дуже уважним, турботливим. Сам телефонує Катрусі, випитує, чим можна допомогти, коли її виписують, як там наша маленька дівчинка. Це дуже круто! А щодо Соломії я зрозумів, що з нею ніколи не можна ходити в розвідку. Я відвіз Катрусю у пологовий, а Соломійку треба було відвести до дитячого садочку. Сказав їй, що ти їдеш у садочок, а я – до матусі, бо сьогодні в тебе з’явиться сестричка. І от щойно вона переступила поріг садочку, то закричала: «А у нас сьогодні дитинка народжується!» Було весело.

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Главной в выборе имени для дочери была жена Сергея Екатерина.

– Від самого початку щодо вибору імені одностайності в нас не було, – признается Притула. – Розглядали щонайменше три варіанти. Особисто я вважаю, що Боженька і природа трішки несправедливо сформулювали порядок денний щодо жінок. Тобто, чоловік долучається до появи дитини виключно на одному дуже приємному етапі, який називається зачаття. А далі жінка дев’ять місяців виношує, дуже довго годує. Тож вважаю правильним хоч трохи компенсувати це все. Якщо я не можу взяти на себе частинку відповідальності у моментах, які притаманні жінкам виключно з причини фізіології, подумав, що Катрусі буде приємно, якщо вона зможе обрати ім’я. Вона обрала Стефанія. Ім’я красиве, ніхто не заперечував, усім сподобалося.

Поздравляем семью Притул с пополнением! Пусть все детишки растут здоровыми и счастливыми. И не останавливайтесь!