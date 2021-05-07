Звезды Нового канала – о самых дорогих подарках для матерей

Сергей Притула, Алекс Якутов и Екатерина Виноградова рассказали, как трогательно радовали мам

Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В честь этого праздника ведущие Нового канала вспомнили, какие самые ценные подарки делали своим самым родным людям. И сейчас речь идет вовсе не о деньгах, а о дорогих сердцу поступках и сюрпризах.

Барабанный грохот и минус шесть зубов: как «вар’яти» мамам «вырванные годы» устраивали

Валерия #Чича Ткаченко – о жизни после проекта: «Было страшно ехать домой»

Сергей Притула показал маме мир

– Свого часу наша мама поклала свою кар’єру на вівтар «трьох доберманів», як вона тоді казала, – батька, старшого брата і мене. Своїх хлопців, яких вона любила і любить до сьогодні, – говорит ведущий шоу «Где логика?», «Хто зверху?» и «Дети против звезд». – Коли ми з братом підросли і стали на ноги, то спробували компенсувати їй те, що вона втратила. Ми вважали за необхідне показати мамі світ. Мабуть, найдорожчі подарунки вимірюються не у фінансовому еквіваленті, а дорогими спогадами – це те, що мама побачила Чехію, Ізраїль, Італію, Португалію, Францію та інші країни. Це той здобуток, який ми з братом можемо собі занести в плюс щодо подарунків мамі.

Алекс Якутов подарил телефонный звонок

– Свой первый кулинарный шедевр, яблочный пирог шарлотку, я сделал именно для мамы. Он был великолепен! – говорит Адский Шеф проекта «Адская кухня». – Приготовил его дома сам, когда мне было 12 лет. Мама тогда лежала в больнице на сохранении, а я хотел ей сделать приятное. Это был мой звездный час, ведь вся больница тянула свои животы к пирогу (смеется). И сейчас при случае стараюсь порадовать маму. Когда она приезжает ко мне в Киев, вожу ее по магазинам. Одеваю, покупаю какие-то нужные вещи. А заодно еще и по ресторанам ходим. Она сама этого не делает, поэтому мне хочется показать ей все и дать возможность попробовать что-то новое. Но, по моему мнению, самые дорогие подарки не измеряются деньгами. Сейчас любой телефонный звонок маме – это уже подарок. Ведь в бешеном ритме редко удается уделять ей много внимания. Мама работает врачом скорой помощи, и если мой телефонный звонок раздается во время вызова, она говорит на громкоговорителе и обязательно спрашивает: «Сынок, ты на съемках, да?» Гордится мной. И мне это приятно.

Екатерина Виноградова подарила картину, которая навевает ностальгию

– Моя мама родом из Севастополя, а училась в Ялте. Там познакомилась с моим папой, – рассказывает завуч школы леди «Від пацанки до панянки». – Когда мы вместе в последний раз были в Крыму (еще до 2014 года), я у уличного художника купила ей картину. На ней изображены набережная, море и пара влюбленных. Оказалось, что это один из эмоционально самых дорогих подарков в ее жизни, потому что Ялта – это город, где мои родители встретились, влюбились и начали свою совместную жизнь. Теперь эта картина висит у них в гостиной и вызывает прекрасные воспоминания.

Не забудьте поздравить маму 9 мая! Помните, главное – не ценники, а искренность и любовь к самому родному человеку.