ТОП-5 локаций самого красивого города Северной Македонии

Советуют тревел-блогеры и ведущие «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол и Оля Манько продолжают делиться непопсовыми красивейшими туристическими маршрутами. Из-за карантина их последние путешествия были по Украине. И вот, наконец, они возобновили съемки за границей.

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– Северная Македония – европейская страна, которую сейчас очень легко и комфортно посетить, – говорит Макс. – Во-первых, туда есть прямой двухчасовой перелет из Киева. Во-вторых, страна не требует ПЦР-тестов, там действует только масочный режим. В первую очередь советуем вам красивый и самый популярный город Северной Македонии – Охрид. Сохраняйте ТОП-5 локаций, которые обязательно нужно там посетить.

Охридское озеро

– В Северной Македонии нет моря. Его заменяет Охридское озеро, пейзажи которого напоминают Швейцарию. Там есть комфортные красивые пляжи. А еще можно поплавать на катамаранах, катерах или лодках и посмотреть на город с воды. Интересный факт, что, плавая, вы незаметно сможете посетить еще и Албанию, потому граница стран проходит через водоем.

Старый город

– Все «must to visit» города сконцентрированы в Старом городе, поэтому их легко обойти пешком. И, прежде всего, восхищает сам город, его улочки. Они колоритные, тихие, везде брусчатка и одинаковые дома с красной черепичной крышей. Вы можете встретить много котов. Также интересное наблюдение – яркие старые машины. Они стоят прямо на улицах, как ретро-музей под открытым небом. А еще нам понравились фонари. Они необычной формы – как Охридские домики.

Церковь святого Иоанна Канео

– Охрид часто называют городом в храме, ведь их там целых 365. Еще шутят, что там по храму на каждый день года. Все мы не посещали, но заглянули в самую известную в стране церковь святого Иоанна Канео, и вам советуем. Она находится на обрыве над озером. Храм – очень миниатюрный, но это и делает его атмосферным. А еще над церковью находится крутая смотровая площадка.

Античный амфитеатр в Охриде

– Это самая старая достопримечательность не только города, но и всей страны. Она осталась еще от древних греков, которые здесь показывали свои спектакли. После них на арене устраивали гладиаторские бои римляне. Интересно, что нашли амфитеатр недавно и совершенно случайно. Рядом строили дома и нашли огромные каменные плиты с изображением бога Диониса. Это и оказалась древней достопримечательностью. Сейчас там проводят различные концерты, спектакли, фесты.

Самуилова крепость

– Это одно из самых гигантских сооружений Охрида. Дорога к ней идет через сосновый лес. Вход – платный. Около 30 грн с человека. Когда заходишь внутрь, то сразу вау-эффекта нет. Крепость как крепость – древние раскопки, находки. Но особенностью места является то, что можно подняться на стены, с которых открывается великолепный вид на город и озеро. Это самая высокая смотровая площадка Охрида. Очень советуем!

Полный первый выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из Северной Македонии смотрите по ссылке.