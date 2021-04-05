Адский Шеф рекомендует: суп-пюре из печеных перцев с фетой

К Международному дню супа Алекс Якутов поделился фирменным рецептом первого блюда

Для многих людей суп – важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается. В честь Дня супа предлагаем приготовить его по рецепту Шефа Алекса Якутова, который уже этой осенью в «Адской кухне» на Новом канале устроит небывалую битву поваров.

Ингредиенты:

Перец капи – 3 шт.

Томаты – 5 шт.

1 стебель сельдерея

Овощной бульон – 0,3 литра

Копченая паприка – 1 ч. л.

Чеснок – 3 зубчика

Яблочный уксус – 1 ч. л.

Фета – 50 г

Свежий орегано

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Приготовление

Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере. На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса. Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито. Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Подача

Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).

Приятного аппетита!