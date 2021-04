FO SHO (ФоШо) – Boom-Boom: Премьера песни (слова)

Вместо классического клипа афро-украинская группа выпустила мульфильм.

2 апреля FO SHO порадовали фанатов новым треком. Каждая песня сестер – это высказывание, а видео – эксперименты с формами и подачей материала. Что вкладывали в слова на этот раз рассказала автор трека и участница группыБетти Ендале.

– Мы всегда вдохновлялись хип-хоп культурой запада, а наши герои Travis Scott, Kendrick Lamar, Megan Thee Stallion, Cardi B и многие другие сделали и делают вклад в наш вкус и видение музыки. В треке «Boom Boom» вы услышите о наших ценностях. Как много для нас значит сестринство, семья, команда, общение. Услышите даже о знаменитой дилемме всех девушек: «Каблуки или кроссовки?» и о том, что же все-таки выбирает современная девушка. Ну, и конечно, в фразе: «Boom-boom, I bloom» весенний слоган от FO SHO, чтобы все наши слушатели, несмотря ни на что, расцветали этой весной!, – рассказала Бетти.

Девушки вышли за рамки традиционной визуализации песни и выпустили не клип, а мультфильм. Работа над ним длилась несколько месяцев. Интересно, что идею реализовывал фанат творчества группы Николай Шурин.

Сестры активно работают над новым альбомом, релиз которого планируется осенью 2021 года.

«Boom-Boom»: слова пісні

Boom Boom

Hey I wanna speak up my mind

Some haters hating on me meanwhile

I’m making papers and making me smile

My swag is higher than airplane propeller

You can call me Cinderella

Got no high heels

But my nikes on

I’ve got my sisters by my side

I don’t feel alone

Squad shit

Ya ya ya you know what I mean

Hold up hold up

Welcome to my world get in

I like cruising on my bike

I do things that I like

I’m not into hunger strikes

I like pockets full of spices

Yeah right I like cooking cooking

Rolling while you’re looking looking

Chorus

Boom boom I bloom

I’m that flower blooming in the dark room

Can you feel me? Can you trust me?

I owe D S O B

plus I’ve got that S O D

with a B and double D S B B N B S B G

see you ain’t no G

Plz don’t tell me what to be

Don’t even ask me that

I don’t want none of it

Had enough of it

Mouth keep running shit

Don’t you try to destabilize me

FOCUS focus focus on your thing

Dude I’m not trying to be rude

Took me long I understood

Being kind sometimes is rude

Better be myself that’s rule

Better hear myself that’s rule

Better feel myself that cool

Better know myself that’s cool

That’s my focus pockus tool

Chorus

Boom boom I bloom

I’m that flower blooming in the dark room

Can you feel me? Can you trust me?

