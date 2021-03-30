Ира Сопонару – о лучшем свидании в жизни

Украинская юмористическая актриса вспомнила, как кавалеру удалось ее удивить

Сегодня Ирина Сопонару станет одной из приглашенных звездных участниц Improv Live Show, которое успешно показывает Новый канал. И хотя в новом выпуске шоу Ире достанется импровизация «Официант», а не «Быстрые свидания», девушка решила за кулисами проекта поделиться своими воспоминаниями о лучшем в жизни свидании. Интересно, что худшего у нее никогда не было. Какая счастливая!

– Ходила на свидания в Таиланде, Куала-Лумпуре, в Лондоне, но самое клевое было в Киеве, в Музее темноты. Это был классный опыт, поскольку я очень боюсь темноты. Экскурсию по музею проводит незрячий гид, длится она два с половиной часа. Первых двадцать минут у меня была дикая паника, а потом я настолько привыкла, что когда все закончилось, расстроилась. Там пять разных локаций. Тебе дают возможность прожить опыт, с которым ежедневно сталкиваются незрячие люди, – поделилась Ира Сопонару.

Татьяна Песик рассказала, как Володька танцевал ей стриптиз

Личный ТОП-5 фильмов марта от участника Improv live Show Кости Трембовецкого

Такое замечательное свидание полностью спланировал кавалер девушки, и это было одно из их первых свиданий. После него у Иры Сопонару остались лишь позитивные эмоции. Учитесь, парни!

– Я считаю, что это было очень хитро со стороны мужчины, потому что я облапала его во время свидания просто всего, ведь мне надо было к чему-то прикасаться, чтобы ориентироваться, – со смехом рассказала актриса.

Не пропусти новый выпуск Improv Live Show с Ирой Сопонару уже сегодня в 20:00 на Новом канале