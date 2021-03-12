Новый каналНовостиЮлия Санина поборола страх высоты благодаря «Орлу&Решке»

Юлия Санина поборола страх высоты благодаря «Орлу&Решке»

Юлия Санина поборола страх высоты благодаря Орлу&Решке

Фронтвумен группы The Hardkiss вместе с ALEKSEEV стали спешл ведущими выпуска из Колумбии «Орла&Решки. 10 лет»

Уже в эту субботу, 13 марта, в 10:00 Новый канал покажет «приключенческий блокбастер» с Юлией Саниной и ALEKSEEV в главных ролях. Украинские звезды побывали в городе Медельин (Колумбия) и сняли много невероятных кадров и даже эксклюзивное интервью с братом известного на весь мир наркобарона Пабло Эскобара. Эта поездка запомнится Юлии Саниной еще по одной причине. Она поборола свой страх высоты, совершив экстремальный спуск по водопаду.

Юлия Санина поборола страх высоты благодаря Орлу&Решке

– В моей жизни однажды уже случался водопад, когда были с мужем в Америке. Но не то что лезть, мы близко боялись к нему подойти, – рассказала Юля. – А здесь было так страшно сделать первый шаг! Не видишь, куда идешь, что под тобой. До ужаса боишься сорваться. Но в какой-то момент я осознала, что не боюсь высоты. И после этого путешествия буду легче относиться к экстриму и пробовать больше.

Что еще пережили селебритиз в Колумбии, смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале. А все, что осталось за кадром, – в эксклюзивном «Тревел краш-тесте», который вскоре выйдет на YouTube Нового канала. Следите за новостями.

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