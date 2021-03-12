Юлия Санина поборола страх высоты благодаря «Орлу&Решке»

Фронтвумен группы The Hardkiss вместе с ALEKSEEV стали спешл ведущими выпуска из Колумбии «Орла&Решки. 10 лет»

Уже в эту субботу, 13 марта, в 10:00 Новый канал покажет «приключенческий блокбастер» с Юлией Саниной и ALEKSEEV в главных ролях. Украинские звезды побывали в городе Медельин (Колумбия) и сняли много невероятных кадров и даже эксклюзивное интервью с братом известного на весь мир наркобарона Пабло Эскобара. Эта поездка запомнится Юлии Саниной еще по одной причине. Она поборола свой страх высоты, совершив экстремальный спуск по водопаду.

– В моей жизни однажды уже случался водопад, когда были с мужем в Америке. Но не то что лезть, мы близко боялись к нему подойти, – рассказала Юля. – А здесь было так страшно сделать первый шаг! Не видишь, куда идешь, что под тобой. До ужаса боишься сорваться. Но в какой-то момент я осознала, что не боюсь высоты. И после этого путешествия буду легче относиться к экстриму и пробовать больше.

Что еще пережили селебритиз в Колумбии, смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале. А все, что осталось за кадром, – в эксклюзивном «Тревел краш-тесте», который вскоре выйдет на YouTube Нового канала. Следите за новостями.

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