Сервис доставки еды Rocket в партнерстве с Фондом Елены Пинчук и КГГА на время локдауна бесплатно развозить горячие обеды семьям киевлян, которых коснулась эпидемия ВИЧ / СПИДа

Пока идет локдаун, Rocket привезет пищу тем, кто ее не заказывал, но очень в ней нуждается. Украинский сервис доставки объявил о новом социальном проекте – доставку комплексных обедов в малообеспеченные семьи киевлян, которых коснулась эпидемия ВИЧ / СПИДа.

Проект реализуется совместно с Фондом Елены Пинчук и КГГА. Он направлен на поддержку незащищенных слоев населения, а также на уменьшение социальных контактов в период эпидемии Covid-19. Приготовление пищи и ее доставка будут осуществляться с соблюдением всех карантинных ограничений.

С 13 января и до конца локдауна Rocket ежедневно будет доставлять около 1000 комплексных обедов. Они включают в себя мясное блюдо с гарниром, салат и хлеб. Доставлять курьеры Rocket по всему Киеву.

– Мы готовим пищу самостоятельно, без использования полуфабрикатов от внешних поставщиков. Поэтому каждый день мы будем радовать людей свежими и вкусными блюдами. Обеды готовятся в собственных ресторанах сервиса Rocket, так называемых Dark Kitchen, находящихся в пяти различных локациях столицы, – рассказал Юрий Смирнов, руководитель направления Dark Kitchen сервиса Rocket.

Инициатором и спонсором проекта выступил сервис доставки Rocket. Список адресатов предоставили Фонд Елены Пинчук и КГГА.

– Это уже вторая благотворительная совместная активность Rocket и КГГА. Во время весеннего локдауну, компания одна из первых выступила с инициативой доставки продуктовых наборов для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Тогда, совместными усилиями Rocket и социальных служб Киева было доставлено более 12 000 продуктовых наборов первой необходимости. Город всегда поддерживать такие социальные инициативы и предоставлять разностороннюю поддержку, – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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