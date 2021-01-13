Как Григорий Решетник воспитывает сыновей

Секреты воспитания и дисциплины Решетников-младших он рассказал во время съемок шоу «Где логика?»

Телеведущий Григорий Решетник в ноябре 2020 года стал многодетным отцом. У них с женой Кристиной родился третий сын Саша. Двум старшим, Ване и Диме – 7 и 3 соответственно. Секреты воспитания своих Решетников-младших Григорий рассказал во время съемок шоу «Где логика?», которое стартует весной на Новом канале.

– Обожаю наши вечера, – рассказывает ведущий. – Если это будний день, мы с парнями традиционно ужинаем вместе, потом уделяем время играм и общению. Где-то полчасика позволяем им посмотреть мультики, а потом на ночь читаем сказки или разные книги о динозаврах. Также рассказываем или учим стихи – младшего нужно готовить к школе, а для старшего это просто развитие, ведь он уже школьник.

Активный отдых в семье – в приоритете.

– Любим проводить время на улице: катаемся на самокатах, велосипедах, играем в мяч. У наших ребят очень много энергии, поэтому мы стараемся направить ее в правильное русло. Они регулярно занимаются плаваньем, – делится Григорий. – Дома все спокойно. Мы собираем конструкторы, обожаем что-то мастерить. Иногда играем в настольные игры, даже в шахматы.

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Относительно гаджетов для детей в семье существует строгое правило.

– Ванюше, самому старшему сыну, позволяем полчасика поиграть в гаджет, но только в выходные, – признается ведущий. – Без этого с современными детьми никак невозможно договориться, но у нас такое правило.

Ведущий уверен: рожать детей – круто и нужно. Большая семья – это то, от чего они с женой кайфуют. И подход к каждому сыну находят тоже особенный.

– Сколько бы детей не было, сколько бы вы их не воспитывали, каждый раз что-то по-новому. Это такой подарок с небес, к которому ты готовишься, но подготовиться на 100% не можешь. У меня слезы радости, когда смотрю, как старшие сыновья любят маленького, как тот на них реагирует и проявляет свои первые эмоции.

А загадки, ребусы, логические связи – ждите в интеллектуально-развлекательном шоу «Где логика?» Такой формат появится впервые на украинском телевидении. Как звезды украинского шоу-бизнеса будут с этим справляться, и чья логика сильнее – женская или мужская? Увидим уже совсем скоро на Новом канале!