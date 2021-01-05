Jerry Heil – о колядовании на Рождество: «Заработали по 3000 гривен на человека»

Украинская молодая автор и исполнительница вспомнила, как зарабатывала первые деньги на Рождество и рассказала о грандиозных планах на будущее

Вспоминая детство и первый заработок, у большинства людей приходит в голову Рождество. Деньги за колядки – то, чего больше всего ждут дети в этот период. Да и относятся они к этому очень серьезно. Своими воспоминаниями, эксклюзивно для Нового канала, поделилась молодая украинская исполнительница и автор Jerry Heil.

– Мы с друзьями из музыкальной школы колядуем подряд вот уже десять лет, – рассказывает девушка. – Когда-то мы выучили другой альтернативный текст на музыку Леонтовича «Щедрик». Теперь каждый год ждем дня, когда пойдем разносить счастье по домам. Помню, как-то мы на одного человека заработали около трех тысяч гривен. Тогда поняли, что это наша «золотая жила». (Смеется.) Но на самом деле это чувство, которое нельзя ни с чем сравнить, когда ты приносишь святость в дом, люди стоят плачут, а ты действительно становишься проводником праздника.

Также Jerry Heil рассказала о своих грандиозных планах на будущее.

– У меня периодически появляются идеи написать собственную колядку или щедривку, – признается она. – Я всю свою жизнь пела в хоре и, разумеется, к новогоднему периоду мы всегда выступали где-то с этими фольклорными песнями. Это не могло не вдохновлять на собственные произведения. В этом году я уже записала TikTok-версию известной колядки «Добрий вечір тобі». А в дальнейшем хочу, создавая музыку к кинофильмам, например, обязательно вплетать туда такие этноэлементы, как рождественские песни.

Jerry Heil советует всем помнить традиции и создавать что-то новое и яркое. А увидеть ее вы сможете уже совсем скоро в шоу «Где логика?», которое покажет Новый канал уже этой весной.

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