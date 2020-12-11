ТОП лучших новогодних фильмов от ведущей Нового канала

Оля Манько поделилась своей атмосферной зимней киноподборкой

Тревел-журналистка и ведущая Нового канала Оля Манько часто в путешествиях, поэтому атмосферные домашние вечера для нее особенно ценны. Впереди – новогодние праздники. И еще более особая атмосфера, которую обеспечат тематические фильмы. Смотрит их Оля не одна, а с мужем и одновременно коллегой-ведущим Максом Узолом. А для просмотра у пары есть даже специальное приспособление.

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– Мы с Максом очень любим смотреть такие рождественские фильмы на проекторе, который, банально, заказали из Китая несколько лет назад, – делится Оля Манько. – Это была моя мечта с детства. Ведь когда-то давно у меня были диафильмы, и это породило такую мечту. Поэтому, как только мы с Максом переехали на квартиру, где есть огромная белая стена, я поняла, что это место – именно для проектора. Мы его купили, и теперь холодными зимними вечерами смотрим рождественские фильмы. Иногда включаем даже просто камин с костром на всю стену и рождественской музычкой на фоне.

Сохраняйте подборку лент, которые идеально посмотреть в новогодне-рождественский период, закутавшись в одеяло. Оля выделила лучшие!

«Чарли и шоколадная фабрика» (самый любимый)

«Приключения Паддингтона»

«Принц на Рождество»

«Рождественская история»

«Пока ты спал»

«Четыре Рождества»

«Человек, который изобрел Рождество»

Но не фильмами едиными. Ребенок, который живет внутри нас, в новогодний период становится еще более активным, правда?

– А еще я очень люблю смотреть рождественские мультики, – признается ведущая. – Они всегда греют сердце. В прошлом году мы открыли классный, он называется «Клаус». Довольно нетипичный, с очень интересной сюжетной линией. В нем рассказывается о Клаусе – большом дяде, который жил где-то на Богом забытом острове и строгал игрушки из дерева. Но однажды к нему подослали почтальона, и начались приключения. Что именно – не скажу, потому что лучше увидеть самому. В этом году планируем устроить повторный просмотр, несмотря на то, что я не люблю смотреть два-три раза одну и ту же картину. Мультик реально очень позитивный и теплый.