Ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry и проект «Я зможу!» фонда Елены Пинчук представили видеоролик, посвященный женской солидарности и поддержке.

Героини ролика – две сестры Маша и Даша – похожи, как две капли воды, но, в то же время, очень разные. Они всегда рядом в самые счастливые и самые тяжелые времена. Они есть друг у друга. И у вас, всех женщин, есть люди, которые всегда вас поддержат и вдохновят на новые свершения! Женская сила – во взаимоподдержке. Золотые ладошки Inspirement Chain, созданные в коллаборации с менторским проектом «Я зможу!» от Фонда Елены Пинчук – символ такой взаимной помощи!

Video: Сестринство – это мощь! Фонд Елены Пинчук и Guzema Fine Jewelry выпустили видео о силе взаимоподдержки женщин Guzema Fine Jewelry и проект Я зможу! фонда Елены Пинчук презентовали видеоролик, посвященный женской солидарности и поддержке. Золотые ладошки Inspirement Chain, созданные в этой коллаборации – символ такой взаимной помощи!

В конце 2019 года ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry с проектом «Я зможу!» Фонда Елены Пинчук запустили совместную коллекцию колье Inspirement Chain. Эта кампания направлена на усиление женской роли в обществе, взаимоподдержку и сестринство. Все собранные средства от продажи колье направлены на развитие и поддержку проектов, созданных женщинами.

На сегодня уже собрано 200 тысяч гривен, и они являются частью общей суммы грантов для развития различных компаний: химчистка обуви Shoes Banditos, украинский хаб «Незалежні» в Одессе, Zerno Fashion, кафе «Татараш» в городе Дрогобыч. И это только начало благотворительного проекта. Ведь помогать можно и искренне, и красиво в колье Inspirement Chain.

Проект «Я зможу!» был основан в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом Кока-Кола и направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель – доказать, что женщина в Украине может преуспеть в любой сфере. К проекту присоединились успешные и известные женщины, истории которых вдохновляют, становятся примером для девушек и мотивируют к поиску новых возможностей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредил Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабре 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом организация вместе с Фондом Кока-Кола будет также заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

Фото – @guzema_jewelry

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