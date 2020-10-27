Леся Никитюк − об идеальном партнере: «Должен быть стрессоустойчивым»

Ведущая Нового канала рассказала, по каким критериям отбирает мужчин

За Лесей Никитюк не угнаться. Она то пропадает на съемках «Хто зверху?», то путешествует на «Le Маршрутке» (Новый канал) по разным областям Украины. Ведущая не скрывает, что ее активный рабочий график влияет на личную жизнь. Сейчас сердце Леди Ле свободно. А какие у ведущей критерии выбора второй половинки?

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– Сколько я живу, влюбляюсь, расстаюсь, снова завожу отношения и снова разбиваю свое сердце, столько и понимаю, что никаких критериев не существует, – откровенничает ведущая. – Знаю точно, что на каждый товар есть свой покупатель, и я почувствую своего человека сердцем, интуицией. У меня пробегут мурашки, и это будет навсегда. Уверена, так и случится.

Есть качества мужского характера, на которые Леся Никитюк обращает внимание.

– Мой мужчина должен быть стрессоустойчивым, просто потому, что я не такая, – смеется она. – Он должен хорошо шутить. Уметь действовать. Ведь если я все время буду действовать, ничего хорошего из этого не получится. И, конечно, любить и уважать своих родителей. Если он любит своих, то и моих полюбит. А еще хочу, чтобы был защитником и партнером.

Кто знает, может, такого мужчину Леся Никитюк встретит во время путешествий на своей «Le Маршрутке» каждый понедельник в 18:00 на Новом канале.

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