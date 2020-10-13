Как хорошо выглядеть в кадре: секреты Кости Войтенко

Украинский актер поделился своими утренними ритуалами

Съемки третьего сезона сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) в разгаре. Еженедельно съемочной группе приходится менять локации. То они в квартире Макса (Кости Войтенко), то уже в ночном клубе. А скоро снова отправятся в село Сеньковка. Логистика еще та! Словом, все проходит быстро и динамично.

Актерам нужно хорошо высыпаться, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Во время съемок Костя Войтенко рассказал, что лучше всего бодрит его утром.

– Должен обязательно выполнить определенный комплекс упражнений, – говорит актер. – Делаю растяжку, прыгаю 100 раз, потом еще столько же со скакалкой. И пью много воды. Если однажды утром поленюсь и не сделаю все упражнения, день будет непродуктивным. Обязательно что-то пойдет не так. Вот честно, убеждался в этом не раз. Поэтому мне лучше проснуться пораньше и работать над своим телом. Убрать все зажимы, которые могут мешать работе.

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А еще Костя признался, что на позитив его заряжает дочь.

– Забегает к нам с женой в комнату и желает бодрого утра, – говорит актер. – Говорит не доброго, а именно бодрого (улыбается).

В 2021 году зрители Нового канала увидят премьеру ситкома «Будиночок на щастя». Это будет ярко!