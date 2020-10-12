Александр Педан подарил жене полет в небе

Так романтично ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) поздравил любимую с 17-летием брака

Вчера Александр Педан и его жена Инна отпраздновать очередной юбилей – 17 лет брака. Телеведущий признается: не заметил, как пролетело столько времени.

– Мы переживаем очень прикольные времена, когда полностью понимаем и поддерживаем друг друга, – описал их сегодняшние отношения с женой Александр Педан.

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Также ведущий Нового канала рассказал, что самым большим достоянием за эти 17 лет считает их детей – 15-летнюю дочь Леру и трехлетнего Марка. А также то, что до сих пор им с любимой удалось сохранить пылкие чувства.

– Все, что делаю в последнее время, моя работа – и медийная, и не только – для семьи, а не для себя, – объясняет Александр Педан. – Те годы, когда работал для себя, остались где-то до 30. Теперь семья меня вдохновляет не останавливаться, пробовать новые форматы, ставить себе серьезные цели.

Поблагодарить жену за эти годы вместе ведущий Нового канала решил очень романтичным способом – он подарил ей полет на вертолете над Киевом. Супругов сопровождала также их старшая дочь Лера, которая снимала и фотографировала счастливых родителей.

Новый канал также присоединяется к поздравлениям и желает супругам Педан еще больше счастливых лет вместе!