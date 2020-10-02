Ведущий Нового канала Сергей Притула дважды папа. И сегодня, 2 октября, он празднует день рождения своего сына Дмитрия. Мальчику исполняется 12 лет.

«12 років тому, трохи по обіді, моє життя поділилось на «до» і «після». Я став батьком. Вперше. І всі ці 12 років вчуся бути батьком. І цей процес – це не дорога з одностороннім рухом. Це цікава колаборація з парубком, який є моєю втіхою і розрадою, слухачем і порадником, критиком і мотиватором», – поздравил сына Сергей Притула в своем Facebook.

Как отмечает ведущий Нового канала, его Дима растет удивительно заинтересованным и умным мальчиком:

Посмотреть эту публикацию в Instagram siriy_ua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Попри татові поради, він полюбляє здобувати якийсь досвід, набиваючи власні «гулі на лобі». Читає так, що книжки вже складаємо на підвіконні, бо на полицях вільного місця немає».

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Также Притула-младший – хороший старший брат.

«У його серці неймовірно багато любові, яку він щедро віддає своїм сестричкам! І якщо була б номінація «Кращий у світі старший брат», то я знаю, хто б у ній переміг!

Я не знаю, наскільки я хороший батько. Але знаю, що мені неймовірно пощастило з дітьми. З Днем Народження, Дмитре! Дякую, що дозволяєш пишатися тобою! Що розумієш, наскільки важливою в житті є родина! Що для Соломійки ти був і є «цяцькою першої необхідності». І за те, що гарно вчишся – теж спасибі!!! Будь здоровим, усміхненим і наполегливим! А ми завжди будемо поряд! Любимо тебе! Всі Притули світу», – трогательно написал Сергей.

Новый канал также присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Дмитрия Сергеевича. Желаем крепкого здоровья и безграничного счастья!