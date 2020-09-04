Сервис Amazon Prime Video опубликовал официальный трейлер фильма «Глории». Он покажет жизненную историю известной американской феминистки Глории Стайнем.

Глории: смотреть трейлер фильма

В фильме зрители узнают полную историю жизни Глории – от ее детства в Америке, юности в Индии к работе в New York Magazine, создание журнала Ms. и, конечно, участие в движении за права женщин.

Активистку в фильме «Глории» сыграли четыре актрисы – Джулианна Мур, Викандер, Лулу Уилсон и Кира Армстронг. Других феминисток 1960-1970-х годов сыграли Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро. Режиссером выступила Джули Тэймор.

Премьера фильма «Глории» состоится 30 сентября на Amazon Prime Video.

Читайте также:

Секси-пышечки: Alyona Alyona в сексуальном белье (ФОТО)

Слова излишни: Настя Каменских представила клип на трек «A huevo»