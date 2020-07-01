Сергея Притулу нокаутировал 7-летний каратист

Новый канал обновил ID-заставки к осеннему сезону. В него ведущие войдут с юмором и легкостью. Впрочем, как и всегда

Новый канал готовит к осеннему сезону множество проектов. Реализовать задуманное не помешал даже карантин. Открывать секреты начнем в конце июля, когда в эфире появятся ID-заставки и проморолики с ведущими проектов.

Сценарии к роликам писал промоотдел во главе с Юрием Бондарем, а снимала и дорабатывала их режиссер Лера Коваленко.

— Каждая «айдишка» представляет отдельный проект и раскрывает его суть, — говорит Лера. Например, ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов появился в кадре с сердцем. А вот в заставке «Хто зверху?» акцент сделали на десятом, юбилейном сезоне.

Не будем раскрывать все карты, но обещаем, что вы сможете насладиться традиционными «подколами» Леси Никитюк и Сергея Притулы даже в пятисекундном ролике. Тем более, что в кадре они появятся не одни…

Кроме Леси, Притуле пришлось сразиться с семилетним каратистом Гришей, который показал ведущему, кто сильнее «дает пять». Сила удара юного спортсмена заставила ведущего проекта «Дети против звезд» скорчиться от боли.

— На самом деле Гриша занимается не карате, а ММА (смешанные боевые искусства, — прим. ред.), а кимоно и пояса он одолжил для съемок у старшего брата, — рассказала мама мальчика Ирина.

Необычные и яркие костюмы достались ребятам из тревел-реалити «У кого больше?» Они позировали в образах представителей экзотических профессий, которые осваивали в выпусках проекта. Например, Оля Манько была помощницей шамана, Анна Олицкая — шахтером, а Макс Узол — ловцом угрей.

— Настроение роликов — новоканальское! В каждом из них присутствуют элементы юмора. Хотя «айдишки» длятся всего пять секунд, у них есть начало, развитие и яркий финал, — добавила Лера Коваленко

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