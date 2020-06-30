Зависимость от соцсетей: как от нее избавиться

Актриса веб-сериала FAKE рассказала о своем отношении к виртуальному общению, а психолог — как правильно проводить digital-детокс

Во вторник, 30 июня, во всем мире отмечается День социальных сетей. Хотя без них невозможно представить современную жизнь, и во многом соцсети ее облегчают, чересчур увлекаться ими все же не стоит. Любая зависимость — пагубная, в том числе и от виртуального общения. Об этом напоминает сериал FAKE, который Новый канал выпустит в YouTube уже в июле.

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Первый веб-сериал StarLightMedia рассказывает о девушке Лизе, которая живет фейковой luxury-жизнью в Instagram и предлагает зрителем важный вопрос: что выбираете вы — быть или казаться?

— Сейчас такая ситуация на каждом шагу: перед тем, как выпить кофе, мы должны его сфотографировать и опубликовать в Instagram и так дальше. У молодежи очень большая проблема с этим, — говорит Аня Остапенко, сыгравшая Лизу. — Хочется, чтобы люди больше ценили живое общение и живые эмоции.

Как избавиться от зависимости от соцсетей: советы психолога

Психолог проекта «Від пацанки до панянки», который показывал Новый канал, Наталия Борисова считает, что лучше всего — установить лимит пребывания в интернете, чередуя его с физическими упражнениями, прогулками, общением с друзьями и т.п.

Она выделила такие правила диджитал-детокса:

принцип gadget-free – время, в течение которого вы абсолютно не пользуетесь гаджетами, а выделяете его на работу или развлечения в реальной жизни;

фильтрация цифровых каналов и избавление от ненужного контента;

установка таймера с сигналом, показывающим, что время на соцсети истекло;

различные упражнения на концентрацию внимания, которые помогают мозгу разгрузиться от огромного количества информации, поглощенной через интернет.

О сериале:

FAKE — первый веб-сериал Нового канала. Он рассказывает о юной блогерше Лизе из Жмеринки, которая обманывает всех вокруг ради иллюзии красивой и богатой столичной жизни. В погоне за популярностью девушка может потерять все: любовь, друзей, уважение и саму себя. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы заставит переоценить собственную жизнь и значимость в ней виртуального мира.

Премьера веб-сериала FAKE — в июле на YouTube Нового канала.